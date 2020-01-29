Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями

Первая леди Украины Елена Зеленская завела официальную страницу в социальной сети Facebook, однако сразу под первым сообщению собрала сотни негативных комментариев. "Добро пожаловать на моей Facebook-странице! Все о наших с командой инициативы, проекты, планы и ход их реализации, меры, визиты, рабочие встречи - здесь. А также - впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!" - написала Зеленская. Пост Елены Зеленской Сейчас под первым постом Зеленской более 2000 комментариев. Пользователи соцсетей вспомнят многочисленные поездки за границу. Комментарии под постом первой леди Комментарии под постом первой леди о поездках Комментарии под постом Елена Зеленской А также номера "квартала 95", в которых высмеивали украинцев. Комментарии на странице Зеленской Комментарии под постом Зеленской комментарий Anna Loos Комментарий Олега Бондаренко Комментарий Toma Zadorkina Комментарии на странице Facebook Зеленской Комментарии в Facebook Зеленской Комментарии на странице Facebook Елены Зеленской Комментарии на странице Facebook первой леди Как сообщали Українські Новини, Зеленская присутствовала на 1-м заседании обновленного совета "Мыстецького арсенала". Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман, первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей.