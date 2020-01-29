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29 января 2020, среда, 13:24 21
Общество 2020-01-29T13:33:14+02:00
Українські Новини
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями

Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями

Ярина Вацяк
Реакция соцсетей, Владимир Зеленский, Первая леди, Елена Зеленская
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official
Елена Зеленская Фото: facebook/olenazelenska.official

Первая леди Украины Елена Зеленская завела официальную страницу в социальной сети Facebook, однако сразу под первым сообщению собрала сотни негативных комментариев.

"Добро пожаловать на моей Facebook-странице! Все о наших с командой инициативы, проекты, планы и ход их реализации, меры, визиты, рабочие встречи - здесь. А также - впечатления, ощущения, мысли. Спасибо, что вы со мной!" - написала Зеленская.

Пост Елены Зеленской Пост Елены Зеленской

Сейчас под первым постом Зеленской более 2000 комментариев.

Пользователи соцсетей вспомнят многочисленные поездки за границу.

Комментарии под постом первой ледиКомментарии под постом первой леди

Комментарии под постом первой леди о поездкахКомментарии под постом первой леди о поездках

Комментарии под постом Елена Зеленской Комментарии под постом Елена Зеленской

А также номера "квартала 95", в которых высмеивали украинцев.

Комментарии на странице Зеленской Комментарии на странице Зеленской

Комментарии под постом Зеленской Комментарии под постом Зеленской

 

комментарий Anna Loosкомментарий Anna Loos

Комментарий Олега Бондаренко Комментарий Олега Бондаренко

Комментарий Toma ZadorkinaКомментарий Toma Zadorkina

Комментарии на странице Facebook Зеленской Комментарии на странице Facebook Зеленской

Комментарии в Facebook Зеленской Комментарии в Facebook Зеленской

Комментарии на странице Facebook Елены Зеленской Комментарии на странице Facebook Елены Зеленской

Комментарии на странице Facebook первой леди Комментарии на странице Facebook первой леди

Как сообщали Українські Новини, Зеленская присутствовала на 1-м заседании обновленного совета "Мыстецького арсенала".

Во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Оман, первая леди Украины, Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана во время пребывания на отдыхе с семьей.

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