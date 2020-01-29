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  • Криклий предлагает назначать руководителей госкомпаний с космическими зарплатами без конкурса
29 января 2020, среда, 11:30 153
Политика 2020-01-29T11:51:08+02:00
Українські Новини
Криклий предлагает назначать руководителей госкомпаний с космическими зарплатами без конкурса

Криклий предлагает назначать руководителей госкомпаний с космическими зарплатами без конкурса

Ярина Вацяк
Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Госкомпании, Конкурс на должность
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий внес на рассмотрение Кабинета Министров законопроект, которым предлагает без конкурса назначать руководителей государственных предприятий, в которых есть сформированные наблюдательные советы в то время, как руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Дональда Трампа.

Соответствующий проект изменений был внесен 24 января, пишут "Наші гроші".

В поданных документах министерство спрогнозировало, что реализация акта будет способствовать оперативному решению вопроса назначения руководителя в случае возникновения вакансии.

В пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что ст. 11 Закона "Об управлении объектами государственной собственности", определено, что в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50% акций (долей) принадлежат государству, наблюдательный совет образуется, ликвидируется и ее деятельность организуется в порядке, что определяет Кабмин. Этот порядок должен пересматриваться не реже одного раза в пять лет. В последний раз это было сделано в 2017 году.

Также Закон "Об управлении..."  относит к исключительной компетенции наблюдательного совета госпредприятия, в частности, назначение на должность и прекращение полномочий руководителя, утверждение условий контракта с ним, установление размера вознаграждения, заключения ирозирвання с ним контракта, осуществление контроля за соблюдением условий контракта.

Документ Мининфраструктуры. Скриншот: Документ Мининфраструктуры. Скриншот: "Наші гроші"

Министерство указало, что для крупных госпредприятий надлежащей практикой считается использование профессиональных консультантов по подбору персонала.

До этого законодательство делало исключение на назначение без кадрового конкурса руководителей предприятий, принадлежащих НАК "Нефтегаз Украины", предприятий концерна "Укроборонпром", ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", АО "Укрзализныця", госбанков и еще единичные исключения.

По данным Мининфраструктуры, на сегодня наблюдательные советы уже созданы в "Нефтегаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укрзализныця", "Укрэнерго", "Укрпочта", "Прозорро. Продажи", Полиграфкомбинат "Украина", "Администрация морских портов Украины", "Международный аэропорт "Борисполь".

По "Нефтегазу", то в марте прошлого года Кабмин внес изменения в устав компании, наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

На брифинге по окончанию заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос журналистов, приняло ли правительство предложенные Министерством инфраструктуры изменения.

Руководители как минимум трех госпредприятий из списка Криклия получают космическую зарплату. Она больше, чем у президента США Трампа.

Зарплаты руководителей госкомпаний ДП Антонова, Укрзализныця, Укрпочта больше, чем у президента США ТрампаЗарплаты руководителей госкомпаний ДП Антонова, Укрзализныця, Укрпочта больше, чем у президента США Трампа

Как сообщали Українські Новини, ранее  Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.

Тем временем, директор полиграфкомбината "Украина" получил 600 тысяч гривен зарплаты в декабре, а Мустафа Найем в "Укроборонпроме" в декабре получил 486,6 тыс. гривен. зарплаты

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