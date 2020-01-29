подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 13:50 70
Кабмин 2020-01-29T13:57:13+02:00
Українські Новини
Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"

Ярина Вацяк
увольнение чиновников, Кабмин, Укрзализныця, Евгений Кравцов
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров одобрил увольнение с должности председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который ранее сообщил о прекращении своего контракта в связи с переходом на работу в публичный государственный сектор.

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Также мы одобрили сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци", - сказал он.

Гончарук добавил, что это важный шаг для перезагрузки компании.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. 

Тем временем, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов получал зарплату 812 тыс. гривен в месяц.

Также Українські Новини писали о том, что аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен. Согласно ему, хищения были обнаружены  департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства компании

Больше новостей о: увольнение чиновников Кабмин Укрзализныця Евгений Кравцов

Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей
Новости
Михаил Кухар: Мы 3 года живем под культурными самосанкциями 14:46 Мнение
Председателем Госкино стала экс-замглавы Запорожской ОГА Марина Кудерчук 14:44
НКРЭКУ "забыла" записать в правила обязанность Ахметова и других экспортеров платить тариф "Укрэнерго" 14:42
С помощью е-удостоверения можно будет зарегистрироваться на авиарейсы и поезда. Фото:vsim.ua
Украинцы смогут регистрироваться на авиарейсы и поезда по е-удостоверению 14:24
Венедиктова подает в суд на журналистов "Наші гроші" 14:18
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok