Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"

Кабинет министров одобрил увольнение с должности председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который ранее сообщил о прекращении своего контракта в связи с переходом на работу в публичный государственный сектор.

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українськi Новини.

"Также мы одобрили сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци", - сказал он.

Гончарук добавил, что это важный шаг для перезагрузки компании.

Как сообщали Українські Новини, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха.

Тем временем, руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов получал зарплату 812 тыс. гривен в месяц.

Также Українські Новини писали о том, что аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен. Согласно ему, хищения были обнаружены департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства компании