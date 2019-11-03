Пассажиров поезда "Запорожье-Бердянск» поразил новый сервис от "Укрзализныци" -прямо в вагоне из-под рамы окна выросли грибы. Соответствующие фото в соцсетях опубликовал Руслан Камышенко, который ехал в этом поезде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Tanusha Laguta, передает Егор Чечеринда.

Довольно большая "семья" грибов росла возле стола. Что думает по поводу грибного сезона в своих поездах руководство железнодорожного монополиста, пока остается неизвестным.

В комментариях к посту пользователи соцсети называют такой вид транспорта "экопоездом".

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.