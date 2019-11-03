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03 ноября 2019, воскресенье, 15:54 422
Общество 2019-11-03T15:54:14+02:00
Українські Новини
Фото дня: Пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы

Фото дня: Пассажиры "эко-поезда Запорожье-Бердянск" собирают в вагоне грибы

Укрзализниця, Грибы, Поезд, Санитарные нормы
Грибы в поезде. Фото: facebook.com/checherynda
Грибы в поезде. Фото: facebook.com/checherynda

Пассажиров поезда "Запорожье-Бердянск» поразил новый сервис от "Укрзализныци" -прямо в вагоне из-под рамы окна выросли грибы. Соответствующие фото в соцсетях опубликовал Руслан Камышенко, который ехал в этом поезде. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Tanusha Laguta, передает Егор Чечеринда.

Довольно большая "семья" грибов росла возле стола. Что думает по поводу грибного сезона в своих поездах руководство железнодорожного монополиста, пока остается неизвестным.

В комментариях к посту пользователи соцсети называют такой вид транспорта "экопоездом".

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

"Укрзализниця" радует своих пассажиров уже не впервые: ранее сломавшийся бориспольский экспресс пришлось толкать руками на ремонт.

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