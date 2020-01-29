За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%

После вступления в должность Президента рейтинг оценки деятельности Владимира Зеленского упал всего на 2%.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, передают Українськi Новини.

По данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и Киевским международным институтом социологии, проведенного в августе 2019 года, 62,8% респондентов позитивно оценивали первые шаги Зеленского.

Так, 23% опрошенных оценивают их полностью позитивно, 39,8% - преимущественно позитивно, 9,5% - преимущественно негативно, 3,5% - полностью негативно, 24,2% - затруднились ответить.

В январе 2020 года, Деятельность Президента позитивно оценили 60,3% опрошенных (16,3% полностью позитивно, 44% - преимущественно позитивно), негативно - 24,9% (17,4% - преимущественно негативно и 7,5% полностью негативно), а 14,8% затруднились ответить. Такие данные опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Тем временем, Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко.