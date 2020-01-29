Сенцов заявил, что не собирается идти в политику

Украинский режиссер Олег Сенцов, освободившийся из российского плена 7 сентября 2019 года, в рамках обмена удерживаемых лиц, заявил о том, что не намерен идти в политику. Об этом он написал на своей свтраницев Facebook. Сенцов отметил, что если "информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью, то значит ты на правильном пути и начал кому-то мешать". Скриншот: facebook.com\/oleg.sentsov Как заявил режиссер, в обществе ходят слухи о том, что он "продался Ахметову \/ Пинчуку \/ Соросу \/ Путину \/ масонам и мормонам". "Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю в пользу Украины, и говорить то, что думаю. На моей любимой футболке есть такая надпись: "BORN FREE" (рожденный свободным). Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня, ни купить, ни запугать!" – написал он утром 29 января в Фейсбуке. Как сообщали Українські Новини, семья Сенцова переехала из оккупированного Крыма в Киев. Кроме того, Сенцов ездил в Давос на деньги олигарха Пинчука, который проспонсировал поездку многих народных депутатов, а также инвестирует в различные политические проекты. Также , Европарламент наградил Сенцова премией имени Сахарова в Страсбурге, а 15 ноября Сенцова наградили премией Сергея Магнитского. Кроме того, Сенцов хочет создать правозащитную организацию и собирать деньги под свое имя.