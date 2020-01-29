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  • Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому
29 января 2020, среда, 12:26 67
Политика 2020-01-29T12:28:48+02:00
Українські Новини
Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому

Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому

Надежда Комендантова
Украина-ЕС, Евросоюз, Алексей Гончарук, Национализация Приватбанка, денационализация Приватбанка, Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

В то время, как Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен, Совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" выступает против возвращения национализированного Приватбанка бывшим владельцам.

Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и ЕС по результатам 6-го заседания Совета ассоциации 28 января, передают Українськi Новини.

"Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов", - говорится в нем.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

Скриншот заявления Украина-ЕССкриншот заявления Украина-ЕС

Как сообщали Українські Новини, Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного Суда дела по иску семьи Суркисов.

Ранее Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев.

Тем временем, Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.

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