Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому

В то время, как Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен, Совет ассоциации "Украина - Европейский Союз" выступает против возвращения национализированного Приватбанка бывшим владельцам. Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и ЕС по результатам 6-го заседания Совета ассоциации 28 января, передают Українськi Новини. "Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией Приватбанка, сделав особый упор на осуществлении правосудия в отношении лиц, ответственных за широкомасштабное мошенничество в Приватбанке, и возвращении активов", - говорится в нем. 18 декабря 2016 года Кабинет Министров на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка. Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов. Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет. Скриншот заявления Украина-ЕС Как сообщали Українські Новини, Шестой апелляционный суд по ходатайству Приватбанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 об отмене национализации Приватбанка до рассмотрения в Большой палате Верховного Суда дела по иску семьи Суркисов. Ранее Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев. Тем временем, Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.