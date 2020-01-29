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29 января 2020, среда, 15:46 109
Общество 2020-01-29T16:06:41+02:00
Українські Новини
В Украине массово закрывают школы на карантин: полный список областей

В Украине массово закрывают школы на карантин: полный список областей

Таня Войтюк
Карантин, ОРВИ, Карантин в школах Киева, Карантин в школах, карантин в детсадах, Грипп
Карантин в школах. Фото: Facebook
Карантин в школах. Фото: Facebook

Из-за вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в Украине многие школы продолжают закрываться на карантин в ряде областей.

О том, в каких школах отменят занятия расскажут Українські Новини.

Донецкая область

С 30 января будет приостановлен учебный процесс в школах Мариуполя. Здесь в связи с ежедневным ростом числа заболевших учеников на карантин закрывают все школы. Также в 59 школах Донецкой области полностью остановлено обучение, а в девяти школах - частично.

Кировоградская область

В Кропивницком известно о закрытии классов в школах № 32, 26, 16 и Новониколаевской гимназии. При этом местная власть подчеркивает, что основания для введения карантина в городе отсутствуют.

Киев

В Киеве на карантин закрыли одну школу, еще в восьми учебный процесс приостановлен частично. При этом эпидемический порог в Киеве на низком уровне и не требует введения дополнительных мер.

Черкасская область

С 29 января и до 9 февраля все школы закрываются на карантин в Черкассах. 

Волынская область

На карантин закрыли 7 школ в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах. Превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в Камень-Каширском, Локачинском, Маневичском, Любешивском районах и в Нововолынске.

Луганская область

С 28 января все школы и садики Северодонецка закрыты на карантин. Ожидается, что образовательный процесс возобновится через неделю.

Николаевская область

С 29 января в Николаеве из-за гриппа будет приостановлен образовательный процесс в гимназии №2, специализированной школе искусств и прикладных ремесел "Академия детского творчества" и школе № 61. Кроме того, с 23 января образовательный процесс приостановлен в школе № 1 имени О. Ольжича, а с 24 января - в школе № 24.

Одесская область

В Одессе с 28 января общеобразовательные школы закрываются на двухнедельный карантин. С прошлой недели уровень заболеваемости гриппом вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидемический порог.

Сумская область

Из-за высоких показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ закрываются 15 школ. Эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недригайловском, Сумском, Тростянецком районах, а также в городах Сумы и Лебедин.

Винницкая область

В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ. Обучение приостановили в образовательных учреждениях Тывровского, Тульчинского, Хмельницкого и Жмеринского и районов.

Ровенская область

Рекордсменом по количеству закрытых школ является Ровенская область. Здесь на карантин уже закрыли 39 учебных заведений.

Запорожская область

До конца января на карантин закрыты все школы и детские сады в Бердянске. В результате роста заболеваемости приостановлена работа 51 класса в 27 школах Запорожской области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Житомирская область

В Житомире карантин в школах из-за резкого роста количества больных гриппом и ОРВИ продлится до 5 февраля.

Ранее Українські Новини писали о 7 самых распространенных мифов о гриппе, которые могут навредить, а также о том, какие принципы помогут избежать нового смертельного коронавируса, который вышел за пределы Китая.

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