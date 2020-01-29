У Зеленского хотят обложить налогом Фейсбук и Нетфликс. Приближаются осадки

У Зеленского хотят обложить налогом Google, YouTube, Facebook, Netflix, Аmazon, Booking и другие диджитал- сервисы. Соответствующий законопроект зарегистрировал руководитель влиятельного парламентского комитета по финансам и налогам Гетьманцев. Он хочет обязать все эти компании платить НДС за то, что граждане Украины пользуются их услугами, покупают кино, игры, размещают рекламу. Гетьманцев объясняет новый налог практикой ЕС и России. Судя по всему, тарифы доступных западных сервисов вырастут на "налог Гетьманцева". Если у него хватит сил провести закон через Раду и президента.



Нефтегаз "махлюет" с ценами на газ. Сегодня монополист объявил, что задним числом – с 1 января – снизил цену на газ для населения на 15%. Теперь куб будет стоить 4,65. При этом, НАК умолчал, что с января платеж за газ будет состоять из двух частей. Собственно "покупка", и "доставка", которая ранее была включена в единый счет. За доставку газа можно будет заплатить сразу на год вперед одним платежом, или помесячно. Сумма доставки будет зависеть от объема потребленного в прошлом году газа, а также оцениваться по разному в каждой области. Кстати, обещанного Гончаруком снижения сумм в платежках не произошло.



Второй день гривна продолжает стремительно падать. Разворот курса банкиры связывают с тем, что аграрии продали свой урожай и больше не завозят валюту, а Минфин понизил ставки по облигациям внешнего займа, что снизило их привлекательность для спекулянтов.



Зеленский широким жестом подарил детским домам и больницам 23 тонны игрушек. Они "застряли" на таможне и фирма-импортер якобы от них отказалась в пользу государства. Почему украинская таможня, которой уже пол года руководит хипстер Милованов, создала такие условия, при которых импортеру легче отказаться от товара, Зеленский умолчал. Видимо, это новый пример привлечения инвесторов, позаимствованный в Давосе: создать такие условия, при которых инвестор вынужден пройти семь кругов ада.



Китайский коронавирус еще не добрался до Украины, а в Киеве уже начали закрывать школы на карантин. Мерия уже отчиталась, что закрыла одну школу полностью и 8 частично из-за обыкновенного гриппа и ОРВИ. Больше всего детей болеют в Голосеево, Дарнице и на Оболони.



Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько очень странно повела себя в Страсбурге. Посмотрите видео, как она убегает от украинских журналистов и отказывается отвечать на их вопросы. Ясько всего 29 лет. До работы в парламенте она трудилась на "грантоедской" ниве. В прошлом году ее ежемесячный доход сразу в двух международных организациях едва превышал 7 тыс грн в месяц.



Соратник Лазько по грантовому потреблению Сергей Лещенко, который недавно "оторвал" вкусную должность в "Укрзализныце", впервые задекларировал свой доход. В январе он получил от железных дорог 136 тыс грн зарплаты как член Набсовета, который должен бороться с коррупцией. Видимо, Лещенко не слышал, как Зеленский просил Гончарука решить проблему аномально высоких зарплат на госпредприятиях. Именно с этим условием президент дал премьеру поработать еще немного. В Украине руководители госпредприятий получают зарплаты выше, чем США платит своему президенту. Мы нашли минимум троих, которые получают больше чем 400 тыс долл в год. Это руководитель авиапредприятия "Антонов", Укрзализныци и Укрпочты.



Жена экс-президента Януковича Людмила, с которой он перестал жить еще до президентства, осела в Крыму. У нее особняк на берегу моря и небольшой бизнес по продаже элитной еды. А вот жена Зеленского сегодня впервые заняла кресло жены Порошенко. Лена сменила Марину в набсовете "Мистецького арсеналу".



Начиная со среды синоптики обещают осадки. Поскольку температура будет выше нуля, скорее всего это будет дождь, ночью переходящий в снег.

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