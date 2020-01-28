Зеленская присутствовала на 1-м заседании обновленного совета "Мыстецького арсенала"

В понедельник, 27 января, прошло заседание нового состава Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецькый арсенал".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua", ссылаясь на пресс-службу музейного комплекса.

Фото: artarsenal.in.ua

Как отмечается, дирекция "Мыстецького арсенала" ознакомила присутствующих с предыдущими решениями Совета развития, процессом обновления стратегии, планам на 2020 год и финансовыми вызовами, которые стоят перед Институтом в этом году в связи с недофинансированием уставной деятельности, инвестиционного проекта по реконструкции и дисконтированием кредитных обязательств.

Фото: artarsenal.in.ua

Присутствующие обсудили вопрос формы управления "Мыстецькым арсеналом", рекомендовали свое видение развития учреждения. В частности, председатель Совета развития, министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил: "Для того, чтобы сделать "Мыстецькый арсенал" настоящим объектом национального значения, нам надо обеспечить ему устойчивое развитие. Понять, каких ресурсов требует эта институция, которые бы обеспечили ей это постоянство. Сейчас же вопрос заключается в том, что Арсеналу не хватает финансирования даже на существование, о развитии речь не идет. И это главная проблема".

Бородянский выразил намерение обсудить вопрос финансирования "Арсенала" с Министерством финансов, а также поднять этот вопрос на ближайшем заседании правительства.

Результатом заседания стали несколько решений, в частности Совет развития "Мыстецького арсенала" договорился:

Обратиться письмом к правительству и к Президенту с просьбой рассмотреть вопрос долговых обязательств "Мистецького арсенала" в размере 120 млн гривен и способствовать его решению.

Обратиться письмом в Министерство развития экономики с просьбой предоставить объяснения о прекращении финансирования в рамках инвестиционного проекта на 2020 год и рассмотреть возможность возобновить его финансирование как неотложно необходимого для существования институции.

Члены Совета развития активно присоединятся к разработке стратегии и соберутся в апреле для ее утверждения.

Совет развития "Мыстецького арсенала" анализирует потребности общества в сфере культуры и готовит предложения Президенту Украины о развитии института как современного культурно-просветительского центра Украины.

Фото: artarsenal.in.ua

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета развития "Мыстецкого арсенала" 13 января 2020 года. Согласно указу возглавил совет "Мыстецького арсенала" министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. В совет также вошла супруга Президента Елена Зеленская.

Ранее сообщалось, что Зеленская в коричневом свитере нарядила елку и рассказала об испытаниях 2019 года.

Также Зеленская встретилась в Баку с представителями Украинского женского бизнес-клуба.