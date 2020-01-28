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28 января 2020, вторник, 14:47 18
Политика 2020-01-28T14:47:12+02:00
Українські Новини
Глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов

Глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов

Ольга Фандорина
Елизавета Ясько, ПАСЕ, Журналисты

Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от Слуги народа Елизавета Ясько отказалась общаться в кулуарах Ассамблеи с украинскими  журналистами. Видео побега Ясько от журналистов опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

Ясько задали вопрос об отношении к судебной реформе в Польше. Нардеп, даже не замедлив шаг и стараясь не смотреть в камеру, оставила этот вопрос без ответа.

"Я не даю сейчас комментариев. Коллеги, пожалуйста, у нас сейчас встреча, комментарии я сейчас не могу давать", – сказала она.

Журналисты несколько раз пытались добиться хоть какого-то ответа от Ясько, бежали за ней по коридорам, но нардеп делала вид, что их не замечает, и уехала в лифте.

Сообщается, что глава украинской делегации в ПАСЕ избегает общения с журналистами уже второй день подряд.

"Чтобы попытаться взять комментарий у главы украинской делегации - 29 летней Елизаветы Ясько – за ней надо бегать по коридорам. Однако и это не дает результата. По вопросам судебной реформы в Польше главе делегации, видимо, сказать нечего", - говорится в сообщении. 

В сентябре Ясько стала председателем украинской делегации в ПАСЕ

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