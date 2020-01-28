Ожидали большего: цена за тепло снова поползет вверх

В январе украинцы увидят в своих платежках большие суммы, чем они привыкли: цена на газ выросла, а обещанный перерасчет за предыдущие месяцы не произошел. Прогнозируемого снижения сумм в платежках не произошло, пишет издание "Сегодня".

Сколько стоит газ?

В декабря 2019 года премьер Алексей Гончарук официально озвучил цену газа на декабрь для коммунальных структур, обеспечивающих централизованное отопление, – 5132 грн за 1000 куб. м, или 5,13 грн/куб. м. По его словам, эта цена на 30,5% меньше той, которую платили в декабре 2018 года. Постановление Кабмина, принятое недавно, позволило снизить цену с 7482 грн за 1000 куб. м, или 7,48 грн/куб. м.

Также, по словам Гончарука, в стоимости централизованного отопления цена газа составляет в среднем по стране 75%. Это значит, что в декабре отопление должно стоить дешевле на 23%.

Однако Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) в январе опубликовала новую цену на газ – 6,91 грн/куб. м без стоимости транспортировки. Стоимость транспортировки для каждого региона разная. Для Киева, например, 34 коп./куб. м. Для Николаева – 1,3 грн/куб. м.

То есть, в Киеве в январе 2020 года газ все еще стоит дешевле, чем в январе 2019 года, а в Николаеве – больше.

Тепло продолжит дорожать

Эксперты энерогорынка прогнозируют, что средняя по Украине цена газа с учетом доставки составит около 7,5 грн/куб. м. Это значит, что в большинстве регионов цены за тепло либо останутся прежними, либо вырастут. Кроме того, сейчас цену за транспортировку газа вынесли в отдельную колонку.

"С 1 января 2020 действуют две цены от "Нефтегаза": гарантированная (квартальная) и месячная. Гарантированная цена зафиксирована на уровне 6,91 грн за м3 (с НДС, но без стоимости доставки) и действует до конца апреля 2020 года. Месячную цену "Нефтегаз" устанавливает ежемесячно, в январе она совпадает с гарантированной, но в дальнейшем может быть как выше, так и ниже. Потребитель может выбирать – или платить гарантированную цену, или реальную. Также с января все потребители получат отдельные счета: один за газ, второй - за его доставку", - цитирует издание слова энергоэксперта Валентина Землянского.

Выбирать, какую цену за газ придется платить потребителям, будут предприятия-поставщики тепловой энергии. Поэтому в последующие месяцы цена может как вырасти, так и уменьшиться.

По словам экспертов, перерасчет за отопление в ноябре и октябре может вообще не случиться. Пересчитать платежи задним числом не позволяет законодательство. К тому же у многих поставщиков тепла есть долги перед "Нефтегазом" за потребленный ранее газ, и все излишки уйдут на их погашение.

Где за тепло платят больше всего

По словам журналистов, во многих городах цены на отопление снизили от 10% до 26%, то есть иногда даже больше, чем подсчитали в Кабмине. Больше всего – в Кропивницком, где тарифы теперь 32-38 гривен. В Запорожье отопление подешевело на 25%, в Кременчуге – на 24%, Харькове и области – на 19-20%. А вот в Одессе тариф не изменился. Коммунальщики объяснили это тем, что он и так ниже себестоимости.

В небольших городах даже после снижения тарифы остались высокими из-за большой себестоимости. По словам журналистов, хуже всего в Каховке Херсонской области: сниженный тариф составил 62,39 грн/кв, но и он может снова вырасти. Местные власти винят во всем людей, перешедших на индивидуальное отопление, и оставшимся жителям с централизованным отоплением приходится делить стоимость на всех.

Как выяснило издание, люди, у которых стоимость тепла стала ниже, оказались довольны, но говорят, что ожидали большего. Но в Киеве, Чернигове, Сумах, Черкассах и других городах жалуются, что стоимость отопления для них либо не изменилась, либо стала меньше только символически.

Как сообщали Українські Новини, о снижении цен за тепло и горячую воду на 30% в январе сообщал премьер-министр Алексей Гончарук. Ранее стало известно, сколько украинцы смогут сэкономить на коммунальных услугах.