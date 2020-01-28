Рекордные морозы с аномальными снегопадами украинцам не "светят": синоптики изменили прогноз на февраль

Настоящая снежная и морозная зима, похоже, в этом году украинцам уже не светит. После обещанных синоптиками метелей в декабре и январе, которые так и не начались, синоптики прогнозировали приход холодов в феврале. Однако позже резко изменили свое мнение.

Как свидетельствуют данные метеоресурса Gismeteo, снежная зима в этом году есть только в Карпатах, но и там она может прекратиться. Потому что в феврале ожидается потепление, а вместе с ним и дожди чуть ли не каждый день.

Так, в Карпатах с начала следующего месяца плюсовая температура ожидается даже ночью, а днем временами будет доходить до +6. Дожди будут идти почти весь месяц с небольшими перерывами на пару дней.

Погода в Карпатах на месяц от Гисметео.

В соседнем Львове тоже дожди, временами они будут сменяться выходами солнца из-за туч и мокрым снегом. В начале февраля температура поднимется до +8, к середине месяца похолодает, а в конце снова потепление. Снегопады ожидаются, но вероятно снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры.

Погода во Львове на месяц от Гисметео.

В Киеве весь месяц ожидаются осадки. В первой половине февраля будет 7-10 градусов тепла, во второй похолодает – 0-6 тепла.

Погода в Киеве на месяц от Гисметео.

На остальных территориях синоптики обещают более теплую погоду на Западе и Юге, прохладнее — на северо-востоке.

Погода в Харькове на месяц от Гисметео.

Кроме того, февраль будет довольно влажным месяцем, но вместо снега в Украине ожидаются дожди.

Судя по предварительному прогнозу синоптиков, зима в Украину придет либо в марте, либо 2020 год станет "годом без зимы".

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.