Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа

Директор государственного предприятия "Антонов" Александр Донец, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский получают заработную плату выше, чем президент США Дональд Трамп.

Так, зарплата Дональда Трампа является фиксированной и составляет 400 тыс. долларов в год или 33,3 тысячи долларов.

В свою очередь Донец получил зарплату за декабрь 2019 в сумме 1,203 млн гривен, что по курсу 24 грн/доллар составляет 50,1 тыс. долларов.

Зарплата Евгения Кравцова также выше, чем у Трампа. В 2018 году ежемесячно, в среднем, председатель "Укрзализныци" получал около 812,4 тыс. грн или 33,8 тыс. долларов.

Смелянский также признался, что получил в декабре 2019 года зарплату в 1,024 млн гривен или 42,6 тыс. долларов.

Отметим, украинские чиновники, в отличие от Трампа, могут иметь надбавки, премии и отпускные, поэтому уровень их зарплат может меняться в зависимости от месяца.

Сравнение зарплат украинских чиновников и Трампа

Как сообщали Українські Ноивни, ранее Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.

Тем временем, Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.