подписаться на рассылку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
  • Новости
  • Политика
  • Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа
25 января 2020, суббота, 06:05 77
Политика 2020-01-25T06:05:02+02:00
Українські Новини
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа

Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа

Ярина Вацяк
Укрпочта, Укрзализныця, Александр Донец, Евгений Кравцов, Игорь Смелянский, зарплаты чиновников
Донец, Смелянский, Кравцов и Трамп
Донец, Смелянский, Кравцов и Трамп

Директор государственного предприятия "Антонов" Александр Донец, председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов и генеральный директор государственной компании "Укрпочта" Игорь Смелянский получают заработную плату выше, чем президент США Дональд Трамп.

Так, зарплата Дональда Трампа является фиксированной и составляет 400 тыс. долларов в год или 33,3 тысячи долларов.

В свою очередь Донец получил зарплату за декабрь 2019 в сумме 1,203 млн гривен, что по курсу 24 грн/доллар составляет 50,1 тыс. долларов.

Зарплата Евгения Кравцова также выше, чем у Трампа. В 2018 году ежемесячно, в среднем, председатель "Укрзализныци" получал около 812,4 тыс. грн или 33,8 тыс. долларов.

Смелянский также признался, что получил в декабре 2019 года зарплату в 1,024 млн гривен или 42,6 тыс. долларов.

Отметим, украинские чиновники, в отличие от Трампа, могут иметь надбавки, премии и отпускные, поэтому уровень их зарплат может меняться в зависимости от месяца.

Сравнение зарплат украинских чиновников и Трампа Сравнение зарплат украинских чиновников и Трампа

Как сообщали Українські Ноивни, ранее  Зеленский решил не отправлять главу правительства в отставку под обещание решить проблему гигантских зарплат чиновников Кабмина и госкомпаний.

Тем временем, Кабмин обнародовал зарплаты членов правительства.

 

Больше новостей о: Укрпочта Укрзализныця Александр Донец Евгений Кравцов Игорь Смелянский зарплаты чиновников

Мининфраструктуры подтвердило, что платит гендирек...
Гончарук оскандалился с продажей Укрзализныци немц...
Зарплата больше чем у Смелянского и Трампа: директ...
Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов получа...
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк
В Украине зафиксировали три случая подозрения на заражение коронавирусом, - Скалецкая
Новости
Врачи назвали 7 самых распространенных мифов о гриппе 06:30
Руководители трех госпредприятий получают зарплату больше, чем у Трампа 06:05
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за январь 05:30
Венедиктова записала видео, где прокомментировала поведение Порошенко в ГБР 23:45
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
больше новостей
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Шахтеры прекратили голодовку в здании Львовской обладминистрации 11:13
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Увеличение пенсионного возраста признали неконституционным
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok