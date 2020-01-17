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17 января 2020, пятница, 20:08 146
Президент 2020-01-17T21:15:02+02:00
Українські Новини
Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат

Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат

Анна Рудык
прослушка Гончарука, Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который 17 января заявил, что подал заявление об отставке главе государства. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьером в пятницу, видео которой опубликовал Офис президента. 

Так, Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. 

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас не время расшатывать государство экономически и политически.

Он также намекнул о своем позитивном отношении к премьеру и правительству. 

"Вы знаете, какое у меня к вам отношение и к вашему молодому правительству", - сказал Зеленский.

Но он добавил, что правительство должно сделать целый ряд необходимых шагов - в том числе решить вопрос с уровнем зарплат министров, принять ряд кадровых решений, реорганизовать некоторые министерства и наладить работу с парламентом.

Как сообщали Українські Новини, СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.

Ранее, 15 января, в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.

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