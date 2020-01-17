Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который 1 7 января заявил, что подал заявление об отставке главе государства. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьером в пятницу, видео которой опубликовал Офис президента.

Так, Зеленский призвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили Офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сейчас не время расшатывать государство экономически и политически.

Он также намекнул о своем позитивном отношении к премьеру и правительству.

"Вы знаете, какое у меня к вам отношение и к вашему молодому правительству", - сказал Зеленский.

Но он добавил, что правительство должно сделать целый ряд необходимых шагов - в том числе решить вопрос с уровнем зарплат министров, принять ряд кадровых решений, реорганизовать некоторые министерства и наладить работу с парламентом.

Как сообщали Українські Новини, СБУ начала расследовать прослушку Гончарука на совещании с представителями НБУ.

Ранее, 15 января, в Интернете была распространена аудиозапись совещания Гончарука якобы с заместителем председателя НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, которые обсуждали, как объяснить Зеленскому ситуацию в экономике, в том числе резкое укрепление гривны.