Соратник Зеленского хочет обложить НДС Google, YouTube, Facebook, Netflix, Аmazon, Booking и другие диджитал

Депутат Верховной Рады ("Слуга Народа") предлагает парламенту ввести налог на добавленную стоимость на электронные услуги, которые поставляются в Украину нерезидентами.

Об этом говорится в законопроекте №2634, который зарегистрирован в Раде 19 декабря, передают Українськi Новини.

Депутат предлагает включить в определение электронных услуг поставку изображений, текстов (фото, электронные книги), музыкальных произведений, видеопродукции, игр и услуг по участию в азартных играх, предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным ресурсам, хранение данных с помощью облачных технологий.

Кроме того, под определение электронных услуг попадают поставки программного обеспечения и обновлений к нему и его обслуживание, предоставление рекламных услуг в интернете и на электронных ресурсах, баз данных на электронных носителях, предоставление консультационных услуг по электронной почте, предоставление доступа к Интернету.

В пояснительной записке Гетманцев сослался на практику законодательства как ЕС, так и России.

Таким образом, плательщиками НДС могут стать большинство крупнейших транснациональных компаний, ведущих свою деятельность в Интернете или через Интеренет ( Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Аmazon, Booking.com и так далее).

При этом, в переходных положениях Гетманцев предлагает освободить до 2023 года от НДС поставляемое нерезидентами программное обеспечение.

Как сообщали Українськi Новини, обнародован топ-25 самых популярных сайтов в Украине.

Также соцсети обсуждали идею "слуг народа" обложить налогами Netflix и YouTube.