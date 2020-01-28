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28 января 2020, вторник, 17:25 29
Общество 2020-01-28T17:25:34+02:00
Українські Новини
Зеленский отдаст изъятые в порту 23 тонны игрушек детским домам, больницам и детям военных

Зеленский отдаст изъятые в порту 23 тонны игрушек детским домам, больницам и детям военных

Елизавета Кесельман
Зеленский Владимир, Президент Украины, Черноморский флот, Игрушки, Дети, Кабмин
Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official
Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский, ранее обвинивший СССР в инициировании Второй мировой войны и Холокосте, призвал Кабинет министров передать в детские дома 23 тонны игрушек, доставшийся государству из-за фактического отказа от них получателя. Об этом он сообщил в своем Telegram. 

Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Скриншот: telegram/Zelenskiy / OfficialСкриншот: telegram/Zelenskiy / Official

По его словам, контейнер, заполненный 23 тоннами детских игрушек и игр для развития, поступил в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Игрушки,изъятые в порту.Фото: telegram/Zelenskiy / OfficialИгрушки,изъятые в порту.Фото: telegram/Zelenskiy / Official

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - отметил глава государства.

Президент призвал Кабинет министров провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек, после чего передать их детдомам, детским больницам, социально незащищенным семьям, а также детям военных.

Как сообщали Українські Новини, политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте.

Также ОПУ рассказал об интенсивности загранвизитов Зеленского, но не знает о поездке в Оман.

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Контейнеры с игрушками.Фото: telegram/Zelenskiy_official
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