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28 января 2020, вторник, 17:10 64
Экономика 2020-01-28T17:35:51+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения по ПСО на 15,5%

"Нефтегаз" снизил цену на газ для населения по ПСО на 15,5%

Анна Рудык
ПСО, Тарифы на газ, Нефтегаз, цены на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на январь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 15,5%, или на 850 гривен до 4 650 гривен/тыс. куб. м (без учета НДС, наценки облгазсбытов и транспортировки) по сравнению с ранее установленной на январь 2020 года ценой.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, данная цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, которую "Нефтегаз" предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5 500 гривен за куб. м).

Новая, сниженная цена газа будет применяться автоматически для бытовых потребителей, независимо от того, какую цену потребитель выбрал ранее — квартальную или ежемесячную.

"Бытовым потребителям не нужно никуда обращаться или оформлять любые документы. Производителям тепла (предприятиям ТКЭ и ОСМД) необходимо срочно оформить дополнительные соглашения с Нафтогазом об уменьшении цены на январь 2020 г. Клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения от "Нефтегаза" "Газовый запас», могут платить за газ по сниженной цене, неиспользованный остаток средств будет возвращен на счета потребителей в конце отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая цена газа для населения ниже цены января 2019 года на 25%.

Цена рассчитана "Нефтегазом" в соответствии с постановлением Кабинета Министров №17 от 24 января 2020 года.

По новой методике расчета цена на текущий месяц будет определяться согласно фактическим биржевыми торгами, которые происходили с 1 по 22 число текущего месяца.

Компания будет публиковать цену на текущий месяц в течение нескольких рабочих дней после 22 числа.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Ранее в Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая.

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