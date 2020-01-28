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28 января 2020, вторник, 15:25 206
Общество 2020-01-28T15:31:24+02:00
Українські Новини
В Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах

В Киеве из-за гриппа приостановили занятия в некоторых школах

Анна Рудык
Карантин, Грипп, ОРВИ, заболеваемость гриппом
Школа
Школа

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует приостановление обучения в 1 учреждении общего среднего образования полностью и в 8 частично в связи с заболеваемостью школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге во вторник, передают Українські Новини.

Учебный процесс приостановлен в школах в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Святошинском районах.

При этом в Киеве за последнюю неделю наблюдается повышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 19%, которое произошло за счет детей: 6 733 ребенка (повышение на 25,9%)  и 4 187 взрослых (повышение на 9,4%).

Отмечается, что интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода и ниже базового эпидемического порога на 51,8%.

На данный момент зарегистрировано около 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ.

"В структуре заболеваемости в общем дети составляют около 62%. Среди школьников заболеваемость выросла почти на 40%, это 2 869 случаев", - сообщил Поворозник.

Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно принимать решение о закрытии школ на карантин.

Поворозник также отметил, что в 2020 году вакцинировано около 51 тыс. человек, что является лучшим результатом по Украине.

Как сообщали Українські Новини, из-за вспышки гриппа в 8 областях Украины закрыли школы.

Также в Одессе и Бердянске все школы закрыли на карантин.

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