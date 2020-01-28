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28 января 2020, вторник, 13:17 52
Экономика 2020-01-28T13:18:17+02:00
Українські Новини
Гривна упала: НБУ понизил официальный курс нацвалюты на среду

Гривна упала: НБУ понизил официальный курс нацвалюты на среду

Надежда Комендантова
Официальный курс, Гривна, Курс гривны, НБУ
Гривна.
Гривна.

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 января, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 января, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Также в понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составлял 3,49 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.

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