Гривна упала: НБУ понизил официальный курс нацвалюты на среду

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 29 января, на 13,12 коп. до 24,7119 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 28 января, на 30,64 коп. до 24,5807 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Также в понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составлял 3,49 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.