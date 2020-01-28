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  • Экс-жена Януковича живет в особняке в оккупированном Крыму и ведет бизнес
28 января 2020, вторник, 18:16 64
Политика 2020-01-28T18:34:56+02:00
Українські Новини
Экс-жена Януковича живет в особняке в оккупированном Крыму и ведет бизнес

Экс-жена Януковича живет в особняке в оккупированном Крыму и ведет бизнес

Ярина Вацяк
Аннексия Крыма, Оккупация Крыма, Вилла, Виктор Янукович, Людмила Янукович
Вилла Янукович в Крыму. Фото:
Вилла Янукович в Крыму. Фото: "Радио Свобода"

Аннексированный Россией Крым после 2014 года стал убежищем для многих бывших украинских политиков и их семей. Так, после Евромайдана на оккупированный полуостров переехала бывшая жена Виктора Януковича Людмила, которая поселилась в особняке на берегу моря и владеет бизнесом, пишет "Радио Свобода".

После расставания с мужем и его вынужденного ухода из власти Людмиле Янукович достался семейный особняк в Большой Ялте, который в окружении президента называли "чайным домиком". Под этим скромным названием скрывается поместье площадью 1,2 гектара с собственным галечным пляжем в курортном поселке Отрадное. Этот населенный пункт расположен на самом берегу моря между поселками Массандра, Никита и собственно Ялтой.

По участку разбросаны трехэтажная вилла общей площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для охраны и обслуживающего персонала, спа-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другие постройки. Дополняет пейзаж парковая зона с посадками кипарисов, сосен и елей, искусственным водопадом и зоной для барбекю. Найти поместье на спутниковых снимках не составляет труда. Однако подобраться к месту обитания Людмилы Янукович непросто: подъезды к особняку перекрыты массивными железными воротами.

В настоящий момент 70-летняя Людмила Янукович ведет в поместье затворнический образ жизни. Территория находится под неусыпной охраной. Как удалось выяснить Радио Свобода, сейчас право собственности на дом и участок оформлено на фирму, близкую к Александру Януковичу, экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву и ветеранам спецслужб.

У бывшей жены Виктора Януковича, помимо дома, в Крыму имеется собственный бизнес. Через систему посредников она, предположительно, владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов в Севастополе. Сеть носит название "Меркурий".

Запрещнные для ввоза в Россию продукты на прилавке в севастопольском Запрещнные для ввоза в Россию продукты на прилавке в севастопольском "Меркурии"". Фото: "Радио Свобода"

Магазины сети открыто торгуют французскими сырами и испанскими мясными деликатесами, которые находятся под санкциями в России, но местные оккупационные власти закрывают на это глаза.

Как сообщали Українські Новини, ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил о разводе с женой Людмилой после 45 лет супружеской жизни.

После побега в Россию у Виктора Януковича родился сын.

Тем временем Amnesty International заявляет об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму

 

 

 

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