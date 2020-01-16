Большие перестановки в России и гигантские зарплаты украинских чиновников

Главные новости дня сегодня пришли из России. Путин выступил с неожиданным посланием к Федеральному собранию. Он просит парламент снизить полномочия президента и увеличить полномочия премьера. Это может говорить о том, что Путин не пойдет на третий срок, а опять пересядет в кресло главы правительства. Сразу после послания Медведев и все правительство подали в отставку. Кто возглавит русский кабмин – не понятно, поскольку самому Медведеву предложили поработать в Совете безопасности и обороны. От таких новостей рубль внезапно просел.



В Украине третий день обсуждают гигантские премии, которые выписали себе члены правительства, их заместители и руководители государственных компаний. Премьер Гончарук неудачно попытался оправдать высокие зарплаты чиновников, мол они нужны, чтобы те не разграбили страну. Но это вызвало новую волну возмущений. Зачем нужны такие министры, которые могут нас грабить? Посмотрите таблицу, кто больше всех выписал себе премий в декабре. Министры и замы получили премии сразу за три месяца, дополнили их выплатами на оздоровление и материальной помощью самим себе. Министр Малюська объяснил свою "космическую" зарплату тем, что ему надо накапливать деньги. Поскольку, после министерской работы его никто уже на работу не возьмет. Еще хуже попытался "отмазаться" Найем, получивший 300 тысяч гривен в "Укроборонпроме". Он сказал, что это – премия за волонтерский период работы в концерне. Видимо, Найем забыл значение слова "волонтер" - безоплатный. Он, оказывается, успешно "волонтерит" за деньги.



Отматывать назад высокие премии Кабмин не собирается. И сегодня он утвердил новые 200% премии для топ-чиновников. Правда, обещает публиковать все выплаты на сайте.



Интересно, что Зеленский третий день игнорирует публичный скандал с гигантскими зарплатами. А ведь на заре своей карьеры он всех предупреждал: мало денег – сразу увольняйтесь. Видимо, Гончарук пропустил это выступление.



Вакарчук опростоволосился в Раде. Сказал, что поехал на Новый год отдыхать в Тайланд, поскольку "туда ездит большинство украинцев".



Не повезло с отдыхом министру Дубилету. Ему пришлось срочно уехать с Кипра, как только он туда прилетел. Его отпуск составил 12 часов.



Помните автомат, с которым Черновол снимала революционный видеоролик. Так вот, Аваков не может найти разрекламированное ею разрешение на хранение этого оружия.



Синоптики обещают на Крещение похолодание.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.