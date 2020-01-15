Чтобы не грабили страну - премьер объяснил, зачем его министрам космические зарплаты

Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил резкое увеличение зарплат министров Кабмина и их замов тем, что с помощью высокой зарплаты правительство ушло от теневых схем. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам премьер-министра, в Украине много лет чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов либо получали зарплаты в конвертах. "Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве. Наше правительство - первое, министры которого живут так, как и представители власти в любой цивилизованной стране: на зарплату от налогоплательщиков. Данные по зарплатам, которые получают министры, абсолютно открыты", - написал Гончарук. Также премьер добавил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.Как сообщали Українські Новини, депутаты вызовут к себе министров и спросят их про огромные премии. Тем временем Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.