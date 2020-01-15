Найем объяснил, что получил 300 тысяч гривен в "Укроборонпроме" "за волонтерство"

Заместитель генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК)"Укроборонпром" Мустафа Найем сообщил, что получил 300 тысяч гривен, работая волонтером в госконцерне.

Об этом бувший депутат написал на своей странице в Facebook

"Задекларировал свой доход за декабрь. Он почти вдвое ниже того, что я получил в ноябре. Потому что не было никогда "зарплаты в 300 тысяч". Была единоразовая выплата нескольких премий и надбавок за предыдущий "волонтерский" период работы в концерне", - утверждает он.

По словам Найема, его зарплата может быть пересмотрена в обе стороны в зависимости от результатов его работы и успехов компании.

Чиновник подчеркнул, что у бывшего руководства Укроборонпрома официальные выплаты были почти в два раза меньше, а о неофициальных доходах ставало известно от НАБУ и Бигуса.

"Теперь все открыто и можно выбирать, что результативнее и ближе: опытные воры с маленькими зарплатами и большими откатами у руля государственных стратегических предприятий или команда менеджеров с огромными амбициями и одной, белой и открыто задекларированной зарплатой", - подчеркнул Найем.

В то же время, согласно Википедии, волонтерство - добровольческая деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг.

Как сообащли Українські Новини, "Укроборонпром" засекретил премии и надбавки Найема.

11 ноября 2019 года бывший депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам взаимодействия с органами государственной власти.

4 декабря 2019 года стало известно, что гендиректору "Укроборонпрома" Айварасу Абромавичусу начислена заработная плата за октябрь в размере 4,336 тыс. гривен, должностной оклад замгендиректора Мустафы Найема составляет 43 тыс. гривен. Это означает, что Найем получает зарплату в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Также стао известно, что перед новым годом министры резко подняли себе заработные платы. У некоторых чиновников за декабрь они достигли до 400 тыс. гривен. Они выписали себе премии, надбавки, а также помощь на оздоровление и на решение социально-бытовых проблем.