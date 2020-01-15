На Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели

В то время, как на календаре уже середина зимы, настоящих морозов и снегопадов в большинстве областей Украины до сих пор не было. Погода больше похоже на весенюю, да и день стал уже увеличиваться. Но на Крещение все же ожидается приход холодов. Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. "Хотя она мало похожа на зиму, однако календарные наши рефлексии все равно как-то затягивали в время грустное настроение и авитаминоз", - насписала синоптик. По мнению Диденко, верхушка календарной зимы ничем особо отличаться от низов. Так, в среду, 15-го января все области Украины попадут в зону влияния антициклона, поэтому будет сухая и теплая погода. "Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2 + 6 градусов, на Западе + 4 + 9 градусов", - прогнозирует синоптик. В Киеве в среду осадков не ожидается, температура воздуха в течение дня будет колебаться около + 3 + 5 градусов. В то же время, небольшое похолодание придет в Украину на Крещение. Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами. Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.