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15 января 2020, среда, 06:00 70 Карта
Жизнь 2020-01-15T06:00:02+02:00
Українські Новини
На Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели

На Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели

Надежда Комендантова
погода в Украине, погода в Киеве, Прогноз погоды, Наталка Диденко, Погода на выходные
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

В то время, как на календаре уже середина зимы, настоящих морозов и снегопадов в большинстве областей Украины до сих пор не было. Погода больше похоже на весенюю, да и день стал уже увеличиваться. Но на Крещение все же ожидается приход холодов.

Такой прогноз погоды дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Хотя она мало похожа на зиму, однако календарные наши рефлексии все равно как-то затягивали в время грустное настроение и авитаминоз", - насписала синоптик.

По мнению Диденко, верхушка календарной зимы ничем особо отличаться от низов.

Так, в среду, 15-го января все области Украины попадут в зону влияния антициклона, поэтому будет сухая и теплая погода.

"Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2 + 6 градусов, на Западе + 4 + 9 градусов", - прогнозирует синоптик.

В Киеве в среду осадков не ожидается, температура воздуха в течение дня будет колебаться около + 3 + 5 градусов.

В то же время, небольшое похолодание придет в Украину на Крещение.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

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