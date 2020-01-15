Выбрали место, куда ездит большинство украинцев, - Вакарчук о своем новогоднем отпуске в Таиланде

Народный депутат Святослав Вакарчук подтвердил, что новогодние праздники провел в Таиланде.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Да, я ездил в Таиланд. Я был там несколько дней (в районе недели). Почему эта страна? Мы хотели поехать в теплые края", — сказал он.

По словам нардепа, он выбрал место, в которое ездит много украинцев.

"Мы выбрали такое место, куда ездит большинство украинцев. Мы прилетели и туда, и обратно рейсовым самолетом. Назад, кстати, летели рейсом МАУ", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук отдыхает на диком пляже в Таиланде, в то время, как вся Украина следит за трагедией с самолетом МАУ в Иране.

Также появилось фото, как Вакарчук на диком пляже в Таиланде отдыхает от рабочих будней.