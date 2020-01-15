Дубилет несколько часов отдыхал на Кипре, но пришлось перервать отпуск

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет из-за необходимости прервать отпуск отдыхал на Кипре всего несколько часов.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

"У меня, кстати, смешная история получилась с отпуском. Я собирался 4 дня отдыхать на Кипре. Полетел на Кипр, но так получилось, что из-за работы мне пришлось через 12 часов вернуться. У меня был чудесный отдых, который длился несколько часов на Кипре", - сказал он.

Дубилет отметил, что отдыхать собирался с 29 декабря по 2 января.

По словам министра, ему пришлось срочно возвращаться из-за недостаточного кворума в ходе голосования по газовому контракту между Украиной и Россией.

Он успел доехать до отеля, когда получил звонок, после которого вернулся в аэропорт.

По словам Дубилета, после этого случая он осознал, что с его работой не стоит выезжать из Украины.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января.

Кроме того, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ушел в отпуск до 20 января.