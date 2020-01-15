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15 января 2020, среда, 15:39 27
Кабмин 2020-01-15T16:00:02+02:00
Українські Новини
Дубилет несколько часов отдыхал на Кипре, но пришлось перервать отпуск

Дубилет несколько часов отдыхал на Кипре, но пришлось перервать отпуск

Ярина Вацяк
Кабмин, Министр, Дмитрий Дубилет, отпуск чиновников
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет. Фото: Facebook/Дмитрий Дубилет

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет из-за необходимости прервать отпуск отдыхал на Кипре всего несколько часов.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

"У меня, кстати, смешная история получилась с отпуском. Я собирался 4 дня отдыхать на Кипре. Полетел на Кипр, но так получилось, что из-за работы мне пришлось через 12 часов вернуться. У меня был чудесный отдых, который длился несколько часов на Кипре", - сказал он.

Дубилет отметил, что отдыхать собирался с 29 декабря по 2 января.

По словам министра, ему пришлось срочно возвращаться из-за недостаточного кворума в ходе голосования по газовому контракту между Украиной и Россией.

Он успел доехать до отеля, когда получил звонок, после которого вернулся в аэропорт.

По словам Дубилета, после этого случая он осознал, что с его работой не стоит выезжать из Украины.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук был в однодневном отпуске 2 января.

Кроме того, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий ушел в отпуск до 20 января.

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