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  • После послания Путина правительство России в полном составе уходит в отставку
15 января 2020, среда, 15:59 179
Мир 2020-01-15T16:45:02+02:00
Українські Новини
После послания Путина правительство России в полном составе уходит в отставку

После послания Путина правительство России в полном составе уходит в отставку

Ярина Вацяк
Россия, Путин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, правительство России
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. (Это. — Прим. ред.) существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку", — отметил он на встрече с главой государства после послания.

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, "хотя не все получилось". Российский лидер также сказал, что в ближайшее время встретится с каждым членом Кабмина. Пока он просит их выполнять обязанности в полном объеме.

Кроме того, Путин намерен предложить Медведеву новую должность заместителя председателя Совета безопасности, где он сможет заняться темами обороноспособности и безопасности.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

Кроме того, Путин в день рождения решил поднять себе и Медведеву зарплаты.

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