Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников

Кабинет Министров намерен ежемесячно публиковать информацию о зарплатах министров на сайте правительства.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил в ходе брифинга по итогам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Мы решили сделать очень простую штуку - мы будем просто официально публиковать каждый месяц все доходы, которые получают наши топ-чиновники", - сказал он.

Дубилет отметил, что доходы министров и их заместителей будут публиковаться на сайте правительства.

Министр также сообщил, что в ближайшие недели правительство намерено провести обсуждение с обществом о повышении заработных плат чиновников и отойти от так называемого "зоопарка надбавок", привязав зарплату к KPI (ключевые показатели эффективности).

По словам Дубилета, зарплаты министров должны быть такие, чтобы они не думали о "коррупционных соблазнах".

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук объясняет высокие зарплаты министров борьбой с коррупцией. Тем временем Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

В свою очередь Дмитрий Разумков сказал другим народным депутатам, что в среду, 15 января, на заседание фракции будут вызывать министров и спрашивать их о премиях.