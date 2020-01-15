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15 января 2020, среда, 15:20 66
Кабмин 2020-01-15T15:26:25+02:00
Українські Новини
Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников

Кабмин планирует каждый месяц публиковать зарплаты топ-чиновников

Ярина Вацяк
Кабмин, Дмитрий Дубилет, зарплаты чиновников, Зарплаты министров, Зарплаты

Кабинет Министров намерен ежемесячно публиковать информацию о зарплатах министров на сайте правительства.

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил в ходе брифинга по итогам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Мы решили сделать очень простую штуку - мы будем просто официально публиковать каждый месяц все доходы, которые получают наши топ-чиновники", - сказал он.

Дубилет отметил, что доходы министров и их заместителей будут публиковаться на сайте правительства.

Министр также сообщил, что в ближайшие недели правительство намерено провести обсуждение с обществом о повышении заработных плат чиновников и отойти от так называемого "зоопарка надбавок", привязав зарплату к KPI (ключевые показатели эффективности).

По словам Дубилета, зарплаты министров должны быть такие, чтобы они не думали о "коррупционных соблазнах".

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Алексей Гончарук объясняет высокие зарплаты министров борьбой с коррупцией. Тем временем Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

В свою очередь Дмитрий Разумков сказал другим народным депутатам, что в среду, 15 января, на заседание фракции будут вызывать министров и спрашивать их о премиях

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