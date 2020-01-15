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  • Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу
15 января 2020, среда, 11:59 145
Политика 2020-01-15T14:00:04+02:00
Українські Новини
Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу

Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу

Таня Войтюк
зарплаты чиновников, Денис Малюська, Алексей Гончарук, Кабмин
Денис Малюська. Фото: facebook/Denis Malyuska
Денис Малюська. Фото: facebook/Denis Malyuska

В связи с тем, что перед новым годом министры резко подняли себе заработные платы и этому поводу было множество возмущений, глава министерства юстиции Денис Малюська заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса.

Об этом он сообщил в Facebook.

Денис Малюська считает, что высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость.

"О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", - написал он.

Малюська также считает, что попадание на политическую должность (как его) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация.

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", - пишет он.

Как сообщали Українські Новини, Найем объяснил, что получил 300 тысяч гривен в "Укроборонпроме" "за волонтерство".

Тем временем премьер Гончарук объяснил, зачем его министрам космические зарплаты.

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