Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу

В связи с тем, что перед новым годом министры резко подняли себе заработные платы и этому поводу было множество возмущений, глава министерства юстиции Денис Малюська заявил, что высокая зарплата ему нужна для создания запаса.

Об этом он сообщил в Facebook.

Денис Малюська считает, что высокая зарплата чиновников - это профессиональная необходимость.

"О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). Или приходится быть козлом отпущения для раздраженных судей, когда на меня наложили штраф в 38 420 грн. Искренне надеюсь на вдумчивость апелляционной инстанции", - написал он.

Малюська также считает, что попадание на политическую должность (как его) делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и его в течение нескольких лет после увольнения не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация.

"Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работы, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", - пишет он.

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Тем временем премьер Гончарук объяснил, зачем его министрам космические зарплаты.