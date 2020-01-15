Рубль обвалился после новостей об отставке правительства РФ

В связи с тем, что после послания Владимира Путина Федеральному Собранию об изменениях в Конституцию премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, курс рубля резко упал. Об этом сообщает RBC.ru

Сообщается, что данные Московской биржи свидетельствуют о том, что курс рубля упал после заявления Дмитрия Медведева об отставке правительства.

По состоянию на 16:47 по московскому времени (15:47 по киевскому) доллар укрепился на 0,22% до 61,58 рубля, евро — 0,41% до 68,65 рубля.

Индекс Московской биржи снизился на 0,59% до 3111,44 пункта, индекс РТС — на 0,88% до 1590,89 пункта на 16:45 по московскому времени.

Как сообщали Українські Новини, в киевских обменниках 15 января средний курс покупки наличного рубля вырос на 4 копейки до 3,51 за 10 рублей, а средний курс продажи снизился на 3 копейки до 3, 94 за 10 рублей.

Тем временем в обменных пунктах состоянием на 15 января средний курс продажи наличного доллара снизился до 24,1789 UAH/USD, а покупки - до 23,8380 UAH/USD