Путин вводит для Медведева новую должность

После того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, президент России попросил действующее правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

Также Путин планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву, уходящему в отставку со своей должности, сообщает РБК со ссылкой на "РИА Новости".



Глава государства отметил, что Медведев занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны, был президентом, а последние восемь лет возглавляет правительство.

"Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности", — сказал Путин.

Медведев объявил об отставке правительства после послания президента Федеральному собранию в ходе которого, президент, в частности, предложил дать Госдуме право не только согласовывать кандидатуру на пост премьер-министра, но и утверждать ее и других членов кабмина.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.