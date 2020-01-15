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15 января 2020, среда, 16:40 83
Мир 2020-01-15T16:40:30+02:00
Українські Новини
Путин вводит для Медведева новую должность

Путин вводит для Медведева новую должность

Надежда Комендантова
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Отставка правительства
Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: ТАСС
Владимир Путин и Дмитрий Медведев Фото: ТАСС

После того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку, президент России попросил действующее правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. 

Также Путин планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву, уходящему в отставку со своей должности, сообщает РБК со ссылкой на "РИА Новости".


Глава государства отметил, что Медведев занимался вопросами безопасности и обороноспособности страны, был президентом, а последние восемь лет возглавляет правительство.

"Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время — введут должность заместителя председателя Совета безопасности", — сказал Путин.

Медведев объявил об отставке правительства после послания президента Федеральному собранию в ходе которого, президент, в частности, предложил дать Госдуме право не только согласовывать кандидатуру на пост премьер-министра, но и утверждать ее и других членов кабмина.

Как сообщали Українські Новини, Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы Киева, не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

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