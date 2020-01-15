В Кабмине установили 200-процентные премии для топ-чиновников

После того, как обнародовали зарплаты министров и стало известно, кто и сколько денег получил за декабрь 2019, во время заседания Кабинета министров было решено отказаться от практики установления больших заработных плат, а размер выплат чиновников утвердить в гривне, а не к коэффициенту.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

Так, новый минимальный размер оклада чиновников будет составлять два прожиточных минимума (4204 грн, по состоянию на 1 января), а сам размер зарплат предлагают утвердить в гривне, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Кроме того, был рассмотрен вопрос надбавок и премий чиновников. Было решено, что они могут составлять до 200% от самого оклада.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил космические зарплаты министров тем, что это уменьшает риск взяток и коррупции.

Текже депутаты вызовут к себе министров и спросят их про огромные премии, которые те получили за декабрь прошлого года.