Нормандская четверка в Париже решает судьбу мира в Украине

Зеленский, Меркель, Макрон и Путин собрались в Париже, чтобы обсудить, как можно достичь мира в Украине и остановить войну на Донбассе. Результатов переговоров на время написания рассылки нет. Но ажиотаж и ожидания – колоссальны. Он даже повлиял на Гугл-тренды. Забавно, что Путин приехал в Елисейский дворец на своем броневике российского производства. А Зеленскому принимающая сторона предоставила "Рено" - народную машину, как подобает настоящим слугам народа.



Начало пресс-конференции перенесли на 22:00 по Киеву. А итоги можно ожидать ближе к полуночи. Встречи в Нормандском формате не было уже три года. Так что, можно подождать еще несколько часов.



Зеленский взял с собой в Париж министра энергетики Оржеля и одного из руководителей "Нефтегаза" Витренко. Судя по всему, предстоят переговоры о транзите российского газа через Украину в Европу и, возможно, прямых поставок российского газа в Украину.



В это же время Офис Зеленского продолжают пикетировать "порохоботы". Они установили огромную палатку прямо у центрального входа. Поставили большой экран, правда, по нему транслируют песни, вместо того, чтобы показывать трансляции из Парижа. Очевидно не все пикетирующие знают, против чего собрались.



Почитайте откровения "яйцеметателя" Самошкина. Который вчера обстрелял яйцами Порошенко прямо на сцене Майдана.



Кроме Нормандской четверки главной новостью дня остается решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от участия сразу в двух Олимпийских играх – 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине. Россияне также пропустят чемпион мира по футболу в Катаре и две универсиады. Громкое решение носит рекомендательный характер и может быть обжаловано в швейцарском спортивном суде.



МИД Украины засекретил данные, восстановил ли он на работе по решению суда Василия Марущинца – любителя Гитлера и антисемита. Его уволили еще в прошлом году после громкого скандала, возмутившего даже немцев. После многочисленных постов в соцсетях, где Марущинец праздновал 60-летие главной работы Гитлера "Майн кампф" и обвинял в нападении на Германию еще в 1934 году евреев. Непонятно, как Марущинцу удалось выиграть суд. Теперь депутат Бужанский требует не просто его уволить заново, а привлечь к уголовной ответственности.



Погода существенно не изменится. Будет бесснежно, около 0 градусов.

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