подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
09 декабря 2019, понедельник, 18:23 78 Инфографика
Общество 2019-12-09T18:44:03+02:00
Українські Новини
На Донбассе, в Крыму и Львове: где больше всего интересуются "нормандской встречей"

На Донбассе, в Крыму и Львове: где больше всего интересуются "нормандской встречей"

Ярина Вацяк
Аннексия Крыма, Новости ДНР, Новости ЛНР, война на Донбассе, Переговоры по Донбассу, Нормандская встреча, нормандский формат
Нормандская встреча. Скриншот 5.ua
Нормандская встреча. Скриншот 5.ua

В Париже сегодня, 9 декабря, пройдет двусторонняя встреча и совместный саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), на который Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец (резиденция президента Франции).

В Украине и мире следят первой за три года встречей "нормандской четверки". Так, по данным сервиса Google Trends, за последнюю неделю перед саммитом чаще всего интересовались встречей во Львовской и Донецкой области. Разница только в языках запросов.

На русском языке "нормандская встреча" больше всего интересовал жителей Донецкой области, немного отстают по количеству запросов в Луганской области.

При этом запрос "нормандский формат" был лидеров среди жителей Киева, Харьковской, Луганской, Запорожской и Донецкой областей.

Так на украинском языке "нормандський формат" чаще всего искали во Львовской области и Ивано-Франковской области.

Запрос "нормандська зустріч" показывает похожие результаты.

В то же время тенденция поиска немного сменилась за последний день. Так за последние 24 часа запрос "нормандский формат" начали более активно гуглить, кроме Луганской и Донецкой областей, в Харьковской области и оккупированному Крыму.

Как сообщали Українські Новини, в ходе "нормандской встречи" президента России Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского. 

Тем временем Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

 

Больше новостей о: Аннексия Крыма Новости ДНР Новости ЛНР война на Донбассе Переговоры по Донбассу Нормандская встреча нормандский формат

Архив
Новости
В МВД РФ заявили, что 125 тыс. жителей Донбассе получили российское гражданство 19:00
Зеленский и Путин выйдут к прессе после нормандской встречи 18:57
Стены сгоревшего одесского колледжа намерены укрепить для продолжения поисковых работ 18:54
Встреча "нормандской четверки" началась 18:30
На Донбассе, в Крыму и Львове: где больше всего интересуются "нормандской встречей" 18:23 Инфографика
больше новостей
Треть месяца выходных: как будут отдыхать украинцы в Новый год и Рождество 06:00
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук 16:45
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
больше новостей
Задержание провокатора на Майдане. Фото: Цензор.нет
Фото дня: на Майдане задержали мужчину, бросившего яйца в Порошенко 22:27
Некоторые банки в следующем году могут обанкротиться, - Фонд гарантирования вкладов 06:30
В Венгрии назвали условие вступления Украины в НАТО 17:35
Гройсман поддержал Зеленского и не пошел на Майдан к Порошенко 23:15
Международный суд Гааги опубликовал отчет по иску Украины против России 17:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok