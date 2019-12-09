На Донбассе, в Крыму и Львове: где больше всего интересуются "нормандской встречей"

В Париже сегодня, 9 декабря, пройдет двусторонняя встреча и совместный саммит лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), на который Президент Владимир Зеленский уже прибыл в Елисейский дворец (резиденция президента Франции).

В Украине и мире следят первой за три года встречей "нормандской четверки". Так, по данным сервиса Google Trends, за последнюю неделю перед саммитом чаще всего интересовались встречей во Львовской и Донецкой области. Разница только в языках запросов.

На русском языке "нормандская встреча" больше всего интересовал жителей Донецкой области, немного отстают по количеству запросов в Луганской области.

При этом запрос "нормандский формат" был лидеров среди жителей Киева, Харьковской, Луганской, Запорожской и Донецкой областей.

Так на украинском языке "нормандський формат" чаще всего искали во Львовской области и Ивано-Франковской области.

Запрос "нормандська зустріч" показывает похожие результаты.

В то же время тенденция поиска немного сменилась за последний день. Так за последние 24 часа запрос "нормандский формат" начали более активно гуглить, кроме Луганской и Донецкой областей, в Харьковской области и оккупированному Крыму.

Как сообщали Українські Новини, в ходе "нормандской встречи" президента России Владимира Путина посадят напротив президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.