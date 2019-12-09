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09 декабря 2019, понедельник, 14:08 380
Общество 2019-12-09T14:08:24+02:00
Українські Новини
В Киеве у Офиса президента развернули плакаты с угрозами Зеленскому

В Киеве у Офиса президента развернули плакаты с угрозами Зеленскому

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Плакаты, Угрозы, Офис президента
Плакаты. Фото: strana.ua
Плакаты. Фото: strana.ua

В Киеве в преддверии "Нормандского саммитта" проходит анти-Зе Майдан у Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Активисты развернули плакаты с угрозами в адрес главы государства. Об этом сообщает "Страна".

"Капитуляция - это смерть. Твоя, Вова", "Не хрипи, бо Zeхекаешься", "Мир на условиях врага = капитулиция", "Возвращай не унитазы - возвращай Крым", "Как там Крым?", - гласят надписи на плакатах противников встречи Зеленского и Путина. 

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Тем временем в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки.

Также около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Тем временем в Киеве на Банковой установили палатки и принесли бочки.

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