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12 ноября 2019, вторник, 15:45 1389
Верховная Рада и партии 2019-11-12T15:56:30+02:00
Українські Новини
Нардеп Бужанский требует посадить за пропаганду нацизма консула Марушинца, восстановившегося в МИДе

Нардеп Бужанский требует посадить за пропаганду нацизма консула Марушинца, восстановившегося в МИДе

Антисемитизм, Неонацизм, уголовная ответственность, Слуга народа, Верховная Рада Украины, Василий Марущинец, Максим Бужанский
Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский
Максим Бужанский. Фото: Facebook/Макс Бужанский

Депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") потребовал привлечь к уголовной ответственности бывшего консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который был ранее уволен из Министерства иностранных дел (МИД) Украины за антисемитизм и неонацизм, а позже восстановлен в должности решением апелляционного суда.

Об этом народный депутат заявил на своем Telegram-канале.

"Страна.юа пишет, что большой любитель Гитлера Марущинец выиграл суд у МИДа по поводу своего увольнения. И еще имеет наглость этим бахвалиться. И знаете, что я вам скажу? Он совершенно прав. Не нужно было его увольнять. Нужно было посадить его за пропаганду нацизма. Кстати, еще не поздно. Это такой вопрос, в котором никогда не поздно", - написал он.

Напомним, уволенный за антисемитизм и неонацизм консул Марушинец выиграл суд против МИД Украины.

МИД отстранил Марущинца 13 мая от исполнения его обязанностей на время дисциплинарного производства по факту антисемитских публикаций в социальной сети Facebook.

Позже, в конце мая, Министерство иностранных дел уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этического поведения.

Так, по результатам дисциплинарного производства комиссия МИДа пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги государственного служащего и правил этического поведения государственных служащих, и как действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Комиссия посчитала, что действия консула несовместимы с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с должности.

Как сообщали Українські Новини, 5 ноября Бужанский заявил о намерении разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о недопустимости чествования лиц, служивших в любых военных и полицейских подразделениях, которые признаны преступными организациями, а так же принимали участие в Холокосте.

2 ноября нардеп Бужанский после демонтажа барельефа маршала Жукову в Одессе призвал одесситов отстаивать памятники города, которые им дороги"...В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно? Надеюсь, что я неправ, но вы или дайте пи@ды один раз отбивателям, и лампадки не понадобятся..." - написал он.

1 ноября Бужанский предложил парламенту продлить возможность преподавания в средней школе на русском языке до сентября 2023 года. "Как вы помните, русскоязычные школы должны перейти на украинский с 2020 года. А все остальные, с 2023. Это чисто дискриминационная норма, и я внес законопроект, устраняющий ее. С 23-го, так с 23-го, так сказать", - написал народный депутат.

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