Лично накачал яйца зеленкой и пошел в толпу, - метатель на Майдане Порошенко объяснил свой поступок

После того, как бывшего Президента Украины Петра Порошенко на его же Майдане забросали яйцами , правоохранительным органам удалось задержать нарушителя порядка, которым оказался львовянин и журналист Андрей Самошкин.

О причинах такого поступка Самошкин рассказал в интервью, передает "Страна".

Видео своих бросков Самошкин опубликовал вчера на своей Facebook-странице. Позже выяснилось, что у Андрея есть удостоверение издания "Правовой контроль". Его руководство уже подтвердило, что Самошкин - сотрудник редакции.

Общественный активист сообщил, что решение бросить яйцо было спонтанным и изначально он этого не планировал. он также сообщил, что не целился конкретно в Порошенко.

"Я не целил конкретно в Порошенко - я их всех считаю предателями и яйцо летело во всех них. С 2014 года они ничего не сделали и только усугубили положение Украины. Вот моя мотивация", - сказал Симошкин.

В ответ на вопрос о том, почему в качестве снаряда было выбрано именно яйцо, активист сказал, что в первоначальном плане была просто зеленка.

"Я вообще хотел провести люстрацию. В плане была зеленка. Но подобраться к сцене я не смог. Вот я просто шприцом накачал яйца зеленкой и пошёл в толпу. У меня в чеке даже стоит время покупки зеленки - 13.46. То есть я купил ее уже после начала акции. Зашёл в кафе, в туалет. И шприцем все это сделал", - рассказал он.

Напоследок мужчина добави, что он не видит смысла в движении в Европу или Россию.

"Я хочу Европу в Украине, чтобы мы стали лучше, сильнее. Сами для себя. Без привязки к кому-то", - сказал Симошкин.

За правонарушение активист должен будет выплатить штраф, сумму которого озвучат после решения суда.

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).