От -9 ночью до +13 днем: во вторник в Украине будет контрастная погода

В то время, как синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящая зима, 10 декабря в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Ивано-Франковской области и на Закарпатье местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов. В Карпатах мокрый снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем +1…+6 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +3…+5 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градуса, днем +3…+5 градуса. В Сваляве дождь, температура ночью +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +2…+11 градусов; в Одесской области ночью -1…+4 градуса, днем +8…+13 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градуса, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на неделю.