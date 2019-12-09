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09 декабря 2019, понедельник, 18:30 103
Внешняя политика 2019-12-09T18:36:48+02:00
Українські Новини
Встреча "нормандской четверки" началась

Встреча "нормандской четверки" началась

Анна Рудык
нормандский формат, нормандская четверка, Нормандская встреча, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: пресс-служба Президента
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: пресс-служба Президента

Началась встреча лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия).

Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

На встречу прибыли Президент Украины Владимир Зеленский, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон.

По результатам указанных переговоров состоится пресс-конференция.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский провел двухсторонние переговоры с Меркель и Маккроном.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем временем в Украине и мире следят первой за три года встречей "нормандской четверки". Так, по данным сервиса Google Trends, за последнюю неделю перед саммитом чаще всего интересовались встречей во Львовской и Донецкой области. Разница только в языках запросов.

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