Встреча "нормандской четверки" началась

Началась встреча лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция и Германия).

Об этом свидетельствует видеотрансляция "Громадського ТВ", передают Українськi Новини.

На встречу прибыли Президент Украины Владимир Зеленский, Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Эммануэль Макрон.

По результатам указанных переговоров состоится пресс-конференция.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский провел двухсторонние переговоры с Меркель и Маккроном.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

А Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными.

Также ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем временем в Украине и мире следят первой за три года встречей "нормандской четверки". Так, по данным сервиса Google Trends, за последнюю неделю перед саммитом чаще всего интересовались встречей во Львовской и Донецкой области. Разница только в языках запросов.

