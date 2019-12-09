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09 декабря 2019, понедельник, 17:04 3375 Документ
Кабмин 2019-12-09T19:00:04+02:00
Українські Новини
МИД Пристайко засекретил данные о восстановлении на службе антисемита и "любителя Гитлера" Марущинца

МИД Пристайко засекретил данные о восстановлении на службе антисемита и "любителя Гитлера" Марущинца

Яков Сташинский
Василий Марущинец, МИД Украины, Антисемитизм, Неонацизм
Василий Марущинец. Фото из открытых источников
Василий Марущинец. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отказалось предоставлять какие-либо данные о восстановлении в должности уволенного ранее за неонацизм и антисемитизм консула Украины в Германии Василия Марущинца.

Об этом говорится в ответе за подписью директора Департамента менеджмента персонала МИДа Владимира Сергиенко.

В частности, в МИДе  назвали информацию о том, выполнил ли МИД решение суда о восстановлении Марущинца, была ли ему выплачена компенсация за "вынужденный прогул" и во сколько обошлось восстановление Марущинца государственному бюджету, "сбором персональных данных" об оскандалившемся дипломате.

"В этой связи, просим сообщить цель сбора и дальнейшего использования сведений о Марущинце для его информирования", - говорится в ответе.

Это первый зафиксированный Українськими Новинами случай отказа в предоставлении информации, ограничение доступа к которой прямо запрещено законом "О доступе к публичной информацией", наличием не названных "персональных данных". При предшественниках Вадима Пристайко в кресле главы МИДа эта формулировка не использовалась.

В своем запросе Українські Новини интересовались, выполнено ли решение суда о восстановлении в должности Марущинца, когда и в какой должности он был восстановлен, какая ему установлена зарплата, исполнял ли он обязанности после восстановления, а также выплачена ли и в каком размере ему компенсация за "вынужденный прогул". Просьба предоставить данные о национальности, образовании, семейном положении, вероисповедании, состоянии здоровья, адресе фактического проживания, дате и месте рождения и других деталях, которые могут быть истолкованы как "персональные данные", в запросе не содержались.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года возник скандал с сообщениями в социальных сетях откровенно неонацистского и антисемитского характера, написанными консулом Украины в Германии Василием Марущинцем.

Тогда же МИД Германии высказал обеспокоенность действиями Марущинца, а постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал украинского консула в Германии "настоящим негодяем".

МИД Украины сначала отстранил Марущинца от исполнения обязанностей, а затем уволил с должности на основании выводов Дисциплинарной комиссии.

Правда, само решение Дисциплинарной комиссии в МИДе времен Павла Климкина засекретили, назвав такую информацию "служебной".

В июне 2018 года Марущинец подал иск о своем восстановлении в должности в Окружной административный суд г. Киева. В мае 2019 года суд отказал Марущинцу в восстановлении. Однако, уже в ноябре дипломат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что суд апелляционной инстанции постановил восстановить его в должности.

Позднее народный депутат Максим Бужанский потребовал привлечь к уголовной ответственности бывшего консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который был ранее уволен из Министерства иностранных дел (МИД) Украины за антисемитизм и неонацизм, а позже восстановлен в должности решением апелляционного суда.

Источник : Українські новини
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