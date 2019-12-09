МИД Пристайко засекретил данные о восстановлении на службе антисемита и "любителя Гитлера" Марущинца

Министерство иностранных дел (МИД) Украины отказалось предоставлять какие-либо данные о восстановлении в должности уволенного ранее за неонацизм и антисемитизм консула Украины в Германии Василия Марущинца.

Об этом говорится в ответе за подписью директора Департамента менеджмента персонала МИДа Владимира Сергиенко.

В частности, в МИДе назвали информацию о том, выполнил ли МИД решение суда о восстановлении Марущинца, была ли ему выплачена компенсация за "вынужденный прогул" и во сколько обошлось восстановление Марущинца государственному бюджету, "сбором персональных данных" об оскандалившемся дипломате.

"В этой связи, просим сообщить цель сбора и дальнейшего использования сведений о Марущинце для его информирования", - говорится в ответе.

Это первый зафиксированный Українськими Новинами случай отказа в предоставлении информации, ограничение доступа к которой прямо запрещено законом "О доступе к публичной информацией", наличием не названных "персональных данных". При предшественниках Вадима Пристайко в кресле главы МИДа эта формулировка не использовалась.

В своем запросе Українські Новини интересовались, выполнено ли решение суда о восстановлении в должности Марущинца, когда и в какой должности он был восстановлен, какая ему установлена зарплата, исполнял ли он обязанности после восстановления, а также выплачена ли и в каком размере ему компенсация за "вынужденный прогул". Просьба предоставить данные о национальности, образовании, семейном положении, вероисповедании, состоянии здоровья, адресе фактического проживания, дате и месте рождения и других деталях, которые могут быть истолкованы как "персональные данные", в запросе не содержались.

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года возник скандал с сообщениями в социальных сетях откровенно неонацистского и антисемитского характера, написанными консулом Украины в Германии Василием Марущинцем.

Тогда же МИД Германии высказал обеспокоенность действиями Марущинца, а постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко назвал украинского консула в Германии "настоящим негодяем".

МИД Украины сначала отстранил Марущинца от исполнения обязанностей, а затем уволил с должности на основании выводов Дисциплинарной комиссии.

Правда, само решение Дисциплинарной комиссии в МИДе времен Павла Климкина засекретили, назвав такую информацию "служебной".

В июне 2018 года Марущинец подал иск о своем восстановлении в должности в Окружной административный суд г. Киева. В мае 2019 года суд отказал Марущинцу в восстановлении. Однако, уже в ноябре дипломат сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, что суд апелляционной инстанции постановил восстановить его в должности.

Позднее народный депутат Максим Бужанский потребовал привлечь к уголовной ответственности бывшего консула Украины в Гамбурге (Германия) Василия Марущинца, который был ранее уволен из Министерства иностранных дел (МИД) Украины за антисемитизм и неонацизм, а позже восстановлен в должности решением апелляционного суда.