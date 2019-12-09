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  • Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными
09 декабря 2019, понедельник, 17:43 5410
Европа 2019-12-09T19:00:03+02:00
Українські Новини
Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными

Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными

Анна Рудык
Владимир Путин, Елисейский дворец, Кортеж, нормандский формат, Нормандская встреча

Сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит в нормандском формате, после которого у него состоится встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава РФ приехал в Елисейский дворец в сопровождении огромного кортежа. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на видеохостинге Youtube.

Также телеканал "Дождь" сообщил о приезде президента России.

Кроме того, огромный кортеж Путина сопровождали местные полицейские.

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем времнем в ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе.

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