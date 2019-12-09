Путин приехал в Елисейский дворец с кортежем из десятков автомобилей и пожарными

Сегодня, 9 декабря, президент России Владимир Путин приехал в Елисейский дворец на саммит в нормандском формате, после которого у него состоится встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава РФ приехал в Елисейский дворец в сопровождении огромного кортежа. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на видеохостинге Youtube.

Также телеканал "Дождь" сообщил о приезде президента России.

Владимир Путин приехал на саммит «нормандской четверки» в Париж. Там пройдет его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая будет полностью закрыта для прессы, включая личных фотографов президентов

Видео: Антон Желнов / Дождь pic.twitter.com/oGmLs3Whjw — Телеканал Дождь (@tvrain) December 9, 2019

Кроме того, огромный кортеж Путина сопровождали местные полицейские.

https://www.youtube.com/watch?v=CpF4zS0mNT8#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям".

Тем времнем в ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе.