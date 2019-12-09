"Нормандская встреча" в Париже: каких чиновников взял с собой Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который встретится с Владимиром Путиным тет-а-тет в рамках саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря в Париже, прилетел на встречу в компании высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщает hromadske.

9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка" для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также Владимир Зеленский прилетел в компании высокопоставленных украинских чиновников.

На встречу "нормандской четверки" прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава Офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу.

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО.