"Нормандская встреча" в Париже: каких чиновников взял с собой Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который встретится с Владимиром Путиным тет-а-тет в рамках саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря в Париже, прилетел на встречу в компании высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщает hromadske. 9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка" для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также Владимир Зеленский прилетел в компании высокопоставленных украинских чиновников. На встречу "нормандской четверки" прибыли: министр иностранных дел Вадим Пристайко; министр внутренних дел Арсен Аваков; министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель; глава Службы безопасности Украины Иван Баканов; главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак; первый помощник президента Сергей Шефир; помощник президента Андрей Ермак; советник президента Руслан Демченко; глава Офиса президента Андрей Богдан; заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко; заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк; заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква; исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО.