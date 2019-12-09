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  • "Нормандская встреча" в Париже: каких чиновников взял с собой Зеленский
09 декабря 2019, понедельник, 15:26 408
Политика 2019-12-09T16:15:02+02:00
Українські Новини
"Нормандская встреча" в Париже: каких чиновников взял с собой Зеленский

"Нормандская встреча" в Париже: каких чиновников взял с собой Зеленский

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Чиновники
Нормандский формат. Фото: twitter.com/KarandashN
Нормандский формат. Фото: twitter.com/KarandashN

Президент Владимир Зеленский, который встретится с Владимиром Путиным тет-а-тет в рамках саммита лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) 9 декабря в Париже, прилетел на встречу в компании высокопоставленных украинских чиновников. Об этом сообщает hromadske

9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции, так называемая "нормандская четверка" для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе. Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Также Владимир Зеленский прилетел в компании высокопоставленных украинских чиновников. 

На встречу "нормандской четверки" прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава Офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Перед встречей в "нормандском формате" Зеленский решил провести заседание СНБО. 

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