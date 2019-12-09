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  • Олег Мащенко: Решение WADA по отстранению России от спортивных соревнований – пока лишь серьезная рекомендация
09 декабря 2019, понедельник, 15:10 241 Мнение
Спорт 2019-12-09T15:10:48+02:00
Українські Новини
Олег Мащенко: Решение WADA по отстранению России от спортивных соревнований – пока лишь серьезная рекомендация

Олег Мащенко: Решение WADA по отстранению России от спортивных соревнований – пока лишь серьезная рекомендация

Яков Сташинский
Олег Мащенко, WADA, Россия, Олимпийские игры
Олег Мащенко. Фото: facebook.com/mashchenko
Олег Мащенко. Фото: facebook.com/mashchenko

Журналист Олег Мащенко, комментируя решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об официальном отстрании Российской Федерации (РФ) от участия в Олимпийских играх 2020 года, считает, что данное решение WADA является пока лишь серьезной рекомендацией.

Об этом журналист заявил на своей странице в социальнй сети Facebook.

"По поводу решения ВАДА и участия РФ в соревнованиях и их проведении на "северных" территориях. Огульно радоваться не стоит. Во-первых, еще будет суд: Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS). А как известно, и в демократических структурах периодически "бабло побеждает зло".

Далее, ВАДАвское решение - пока находится на рекомендательном уровне. Чрезвычайно серьезном - но рекомендательном. Окончательные решения в своих сегментах соревнований принимают самостоятельно МОК, ФИФА и Международный комитет студенческого спорта. На олимпиадах и универсиадах РФ-спортсмены смогут поехать лишь доказав, что они "допинговочистые", под белым флагом и "обезгимненные". А вот с ФИФА и ЧМ в Катаре - все чрезвычайно для них печально.

По регламенту Всемирного футбольного союза на чемпионаты мира "не могут приехать "нейтральные" спортсмены, только сборные", так что Россия, по решению ВАДА, должна будет пропустить его. Вот это - реальный ударище под дых. Это - не какие-то санкции. В селах Сибири и без санкций "до витру" ходят при -45! А вот лишить зрелищ.... Тут народец может и взбрыкнуть!"

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