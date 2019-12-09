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09 декабря 2019, понедельник, 12:58 530
Спорт 2019-12-09T13:01:17+02:00
Українські Новини
WADA отстранило Россию сразу от двух Олимпийских игр

WADA отстранило Россию сразу от двух Олимпийских игр

Таня Войтюк
WADA, Олимпийские игры, Россия, Допинг
WADA. Фото: Радио Свобода
WADA. Фото: Радио Свобода

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально отстранило Российскую Федерацию от участия в Олимпийских играх 2020.

Об этом передает RT.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании исполком WADA принял рекомендацию Атлетического комитета, который настаивал на лишении России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года и это значит, что Россия пропустит Олимпиаду в следующем году в Токио, а также Зимние игры в Пекине в 2022 году.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - говорится в сообщении.

Таким образом, на ближайших Олимпиадах, чемпионатах мира и Паралимпиаде российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом и без гимна. При этом в течение четырех лет нельзя будет поднимать российский флаг на любом крупном спортивном событии.

Также сообщается, что у российской стороны есть 21 день на апелляцию. После этого решение вступит в силу.

Раее Українські Новини писали, на чемпионате мира по биатлону 10 российских биатлонистов в Австрии заподозрили в употреблении допинга. Также в 2018 году CAS дисквалифицировал попавшуюся на допинге бобслеистку из России.

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