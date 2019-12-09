График нормандской встречи в Париже изменили, начало перенесли

Время начала саммита в нормандском формате в Париже перенесли. Об этом сообщает Европейская правда. В частности, французская сторона рассказала об изменении графика участников саммита и признала, что завершить все встречи в запланированное время не удастся. Встречу четырех лидеров немного сместили. При этом в Елисейском дворце показали прессе комнату, где они будут встречаться. Однако после этого общего встречи должны продолжиться двусторонние переговоры. По планам, которые согласовывались на выходных, совместная пресс-конференция четырех лидеров должна была начаться в 18:45 по местному времени. В конце концов лидеры решили не выходить к прессе, пока не завершится последняя двусторонняя встреча - между Зеленским и Путиным. Далее лидеры встретятся вновь, в формате рабочего ужина и обсудят условленное. Сейчас ожидается, что итоговая пресс-конференция начнется после ужина, в 21:00 по Парижу (22:00 по киевскому времени). Как сообщали Українські новини, Зеленский проводит встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Встреча происходит перед "нормандским саммитом", где лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят ситуацию на Донбассе. До этого украинский президент Зеленский уже пообщался с французским лидером Эмануэлем Макроном. Также сообщалось, что Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.