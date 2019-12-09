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09 декабря 2019, понедельник, 16:26 103
Внешняя политика 2019-12-09T16:27:21+02:00
Українські Новини
Путин и Зеленский приехали в Елисейский дворец: прямая трансляция

Путин и Зеленский приехали в Елисейский дворец: прямая трансляция

Валерия Назаренко
Франция, Париж, Путин, Владимир Зеленский, Прямая трансляция, нормандский формат

Сегодня, 9 декабря, Президент Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец (резиденция президента Франции) в Париже для проведения двусторонних встреч и совместного саммита лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Об этом свидетельствует прямая трансляция "5 канала".

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже. В официальной резиденции Президента Франции Глава Украинского государства будет иметь ряд двусторонних встреч. Также здесь состоится встреча четырех лидеров стран - участниц "нормандского формата": Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Франции Эммануэля Макрона, Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главный вопрос на повестке дня - обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

Согласно сообщению, после завершения саммита будет подготовлено коммюнике.

Кроме того, Зеленский примет участие в совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии и России, запланированной по итогам встречи.


Также в Елисейский дворец прибыл президент России Владимир Путин. Как сообщает "Страна", Путина у самолета  встречали военные Нацгвардии Франции.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский прилетел на встречу "нормандской четверки" в компании высокопоставленных украинских чиновников.

Тем времнем в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки




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