У Зеленского падает, у Вакарчука обвалился, а Добкин со Зверобой угрожают убить президентов

Еще один депутат от Слуги народа оказался с судимостью – Андрей Богданец написал, что отбывал наказание за драку, в которой он проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу. В отличие от Иванисова, который в молодости принял участие в групповом изнасиловании, Богданец свое преступление не скрывает, а даже гордится – написал об этом в Фейсбуке. За покалеченного человека Богданец отсидел около года.



Уровень поддержки Зеленского продолжает падать. После выборов он уже потерял около 20%, но все равно остается достаточно высоким – его поддерживают 52% граждан.

Почему у Зеленского падает объяснил его же депутат Бужанский: хоть какой-то прогресс виден в продвижении к миру, а в остальном Зеленский продолжает политику Порошенко – гуманитарную, социальную и экономическую. Изменений, на которые надеялись люди, не видно.

Еще хуже обстоят дела у Вакарчука. Если бы выборы в Раду были в ноябре, он бы не прошел в парламент. Очевидно, избиратели не забыли, как Вакарчук сбежал с заседания Рады на свой концерт в Минске, прогулял 37% заседаний парламента и не проголосовал за отмену моратория на продажу земли, который раньше называл бездумным и позорным.



Альфа СБУ сегодня провела обыски у блоггерши Маруси Зверобой (настоящее имя Елена Самбул). Она вместе с депутатом Федыной угрожали подорвать Зеленского во время визита в зону АТО. Теперь отвечают перед следствием. Сразу после обысков Зверобой повторила все свои угрозы на камеры СМИ.



Добкин перещеголял угрозы Зверобой. В прямом эфире он предложил повесить на Майдане Порошенко, Турчинова и Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе. Смелое заявление, учитывая, что Михаил Добкин не может въехать на территорию России, поскольку находится под санкциями с декабря 2018 года за сотрудничество с режимом Порошенко.



Героиня секс-скандал Александра Клитина, которую уволили с поста замминистра инфраструктуры провела второй брифинг. Обошлось без скандала. Она потребовала уволить руководство Укрзализныци и пообещала в суде добиться моральной компенсации от депутата Слуги народа, который утверждал, что она попала во власть через постель.



У Зеленского второй раз за осень перепутали Литву и Латвию. На этот раз отличилась пресс-секретарь Мендель. В прошлый раз провинившемуся сотруднику ОПУ подарили глобус. Видимо не помогло. Австрия и Австралия замерли в тревожном ожидании, перед визитом Зеленского.



Языковой уполномоченный Монахова забыла подать свою декларацию о доходах, как это требует антикоррупционный закон. Кабмин назначил ее 27 ноября, но в НАЗК декларация так и не поступила. Монахова будет следить за исполнением драконовского закона о языках, который существенно ограничивает языки нацменьшин в Украине.



На выходных опять похолодает, обещают дожди.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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