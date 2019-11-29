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29 ноября 2019, пятница, 07:00 180 Мнение
Общество 2019-11-29T07:00:03+02:00
Українські Новини
У Зеленского падает, у Вакарчука обвалился, а Добкин со Зверобой угрожают убить президентов

У Зеленского падает, у Вакарчука обвалился, а Добкин со Зверобой угрожают убить президентов

Андрей Богданец, Роман Иванисов, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Святослав Вакарчук, СБУ, Маруся Зверобой, Михаил Добкин, Александра Клитина, Юлия Мендель, Татьяна Монахова, Прогноз погоды

Еще один депутат от Слуги народа оказался с судимостью – Андрей Богданец написал, что отбывал наказание за драку, в которой он проломил человеку череп, сломал челюсть и скулу. В отличие от Иванисова, который в молодости принял участие в групповом изнасиловании, Богданец свое преступление не скрывает, а даже гордится – написал об этом в Фейсбуке. За покалеченного человека Богданец отсидел около года.

 
Уровень поддержки Зеленского продолжает падать. После выборов он уже потерял около 20%, но все равно остается достаточно высоким – его поддерживают 52% граждан.
Почему у Зеленского падает объяснил его же депутат Бужанский: хоть какой-то прогресс виден в продвижении к миру, а в остальном Зеленский продолжает политику Порошенко – гуманитарную, социальную и экономическую. Изменений, на которые надеялись люди, не видно.
Еще хуже обстоят дела у Вакарчука. Если бы выборы в Раду были в ноябре, он бы не прошел в парламент. Очевидно, избиратели не забыли, как Вакарчук сбежал с заседания Рады на свой концерт в Минске, прогулял 37% заседаний парламента и не проголосовал за отмену моратория на продажу земли, который раньше называл бездумным и позорным.
 
Альфа СБУ сегодня провела обыски у блоггерши Маруси Зверобой (настоящее имя Елена Самбул). Она вместе с депутатом Федыной угрожали подорвать Зеленского во время визита в зону АТО. Теперь отвечают перед следствием. Сразу после обысков Зверобой повторила все свои угрозы на камеры СМИ.
 
Добкин перещеголял угрозы Зверобой. В прямом эфире он предложил повесить на Майдане Порошенко, Турчинова и Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе. Смелое заявление, учитывая, что Михаил Добкин не может въехать на территорию России, поскольку находится под санкциями с декабря 2018 года за сотрудничество с режимом Порошенко.
 
Героиня секс-скандал Александра Клитина, которую уволили с поста замминистра инфраструктуры провела второй брифинг. Обошлось без скандала. Она потребовала уволить руководство Укрзализныци и пообещала в суде добиться моральной компенсации от депутата Слуги народа, который утверждал, что она попала во власть через постель.
 
У Зеленского второй раз за осень перепутали Литву и Латвию. На этот раз отличилась пресс-секретарь Мендель. В прошлый раз провинившемуся сотруднику ОПУ подарили глобус. Видимо не помогло. Австрия и Австралия замерли в тревожном ожидании, перед визитом Зеленского.
 
Языковой уполномоченный Монахова забыла подать свою декларацию о доходах, как это требует антикоррупционный закон. Кабмин назначил ее 27 ноября, но в НАЗК декларация так и не поступила. Монахова будет следить за исполнением драконовского закона о языках, который существенно ограничивает языки нацменьшин в Украине.
 
На выходных опять похолодает, обещают дожди.

Kiss peace love
Денис Иванеско

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