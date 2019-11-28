Героиня секс-скандала Клитина призывает уволить предправления "Укрзализныци"

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина призывает уволить председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова и государственного секретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.

Об этом Клитина написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?", - написала она.



По словам Клитиной, на своей должности она мешала непрозрачным решениям министерства, таким как закрытие малодеятельных станций, мешала незаметно сдать в ​​аренду железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский" вместо концессии, критиковала IPO "Укрзализныци".



При этом Клитина добавила, что выступает за увольнение лояльных к Кравцову менеджеров и членов набсовета "Укрзализныци".



Как сообщали Українськi Новини, Клитина пойдет в суд требовать моральную компенсацию из-за секс-скандала.

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, на своей странице в Facebook показала пример того, як пранкер "Джокер" мог подделать переписку с ней и остальными политиками. Однако пользователи заметили на одном из скриншотов российский телекоммуникационный оператор.