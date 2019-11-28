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28 ноября 2019, четверг, 14:45 289
Политика 2019-11-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
Героиня секс-скандала Клитина призывает уволить предправления "Укрзализныци"

Героиня секс-скандала Клитина призывает уволить предправления "Укрзализныци"

Андрей Грущак, Евгений Кравцов, Владислав Криклий, Александра Клитина
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina
Александра Клитина. Фото: Facebook/Aleksandra Klitina

Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина призывает уволить председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгения Кравцова и государственного секретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака.

Об этом Клитина написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?", - написала она.

По словам Клитиной, на своей должности она мешала непрозрачным решениям министерства, таким как закрытие малодеятельных станций, мешала незаметно сдать в ​​аренду железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский" вместо концессии, критиковала IPO "Укрзализныци".

При этом Клитина добавила, что выступает за увольнение лояльных к Кравцову менеджеров и членов набсовета "Укрзализныци".

Как сообщали Українськi Новини, Клитина пойдет в суд требовать моральную компенсацию из-за секс-скандала. 

Заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина, которой приписали получение должности через постель, на своей странице в Facebook показала пример того, як пранкер "Джокер" мог подделать переписку с ней и остальными политиками. Однако пользователи заметили на одном из скриншотов российский телекоммуникационный оператор.

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