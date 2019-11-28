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  • Добкин хочет повесить на Майдане Порошенко, Турчинова, Тягнибока, а Парубия повесить в Одессе вверх ногами
28 ноября 2019, четверг, 17:01 249
Политика 2019-11-28T17:25:04+02:00
Українські Новини
Добкин хочет повесить на Майдане Порошенко, Турчинова, Тягнибока, а Парубия повесить в Одессе вверх ногами

Добкин хочет повесить на Майдане Порошенко, Турчинова, Тягнибока, а Парубия повесить в Одессе вверх ногами

Петр Порошенко, Олег Тягнибок, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Михаил Добкин

Бывший депутат Верховной Рады Михаил Добкин заявил, что необходимо ввести военное положение и физически расправиться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, экс-секретарем СНБО Александром Турчиновым, и экс-председателем Верховной Рады Андреем Парубием и остальной командой экс-президента.

Об этом Добкин заявил в прямом эфире "ZIK".

"Необходимо на месяц-два, максимум три ввести в стране военное положение и, по законам военного времени, на центральной площади, там, где пролилась первая кровь, повесить Порошенко, Турчинова, это чудо из руководства "Свободы" - Тягнибока, а Парубия повесить вверх ногами на доме профсоюзов в Одессе", - сказал он.

Отметим, Михаил Добкин в декабре 2018 года попал под санкции России, после чего его не пустили на территорию РФ, когда он попытался въехать на мотоцикле в Белгородскую область.

Как сообщали Українські Новини, ранее Добкин был уверен, что заведенное на него уголовное дело не закрывали лишь из-за публичного обещания Луценко. Также Добкин рассказал, что суд разрешил  ему выезжать за пределы Украины.

В случае прихода к власти, Михаил Добкин собирался передать Польше управление Олеським и Подгорецким замками, расположенными во Львовской области

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